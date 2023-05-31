Эндокринолог Гуреева: чай ройбуш значительно снижает скачки сахара в крови

«Хорошие новости для диабетиков. Чай ройбуш содержит ряд антиоксидантов, в том числе аспалатин, который может помочь снизить риск развития диабета. Исследование показало, что уровень глюкозы в крови натощак был более стабильным в тех случаях, когда употреблялся ройбуш», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Он также, по-видимому, обладает другими многообещающими «общими» эффектами на гликемический контроль, кости, печень, когнитивное и респираторное здоровье».

Поэтому для диабетиков особенно важно поддерживать низкий уровень сахара в крови, также известный как глюкоза в крови. Одним из таких способов является диета, при этом диабетикам 2 типа специально рекомендуют сводить сахар, жир и соль к минимуму.Есть один напиток, который также может помочь контролировать уровень сахара в крови.Чай ройбуш может принести пользу диабетикам. Это травяной чай, не относящийся к черному или зеленому чаю.Нам нужны сахара; они являются частью нашего метаболизма, но избыток сахара означает, что всплеск уровня глюкозы в крови запускает выработку инсулина, который помогает шунтировать сахар и откладывать его.Потребление чая ройбуш, по-видимому, благотворно влияет на липидный и окислительно-восстановительный профили людей, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака почки.

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