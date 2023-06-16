Нутрициолог Строков назвал 4 лучших продукта для предотвращения обезвоживания летом

Арбуз

«В арбузе содержится 92 процента воды, что делает его отличным выбором для перекуса, чтобы поддерживать водный баланс вашего тела», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Помидоры

«Помидор среднего размера может обеспечить примерно полстакана воды, кроме того, из-за большого количества воды в помидоре это способствует тому, что у них мало калорий».

Клубника

Молоко

«Молоко более увлажняет, чем вода, из-за состава питательных веществ».

Чувство жажды

Темно-желтая моча с сильным запахом

Мочеиспускание реже, чем обычно

Чувство головокружения

Чувство усталости

Сухость во рту, губах и языке.

Многие люди с нетерпением ждут более теплой погоды, которая приходит летом, что позволяет им проводить больше времени на свежем воздухе. Однако длительные периоды жары также могут увеличить риск некоторых проблем со здоровьем.Врач поделился некоторыми из лучших фруктов, которые можно есть из-за содержания в них воды.Если вам кажется трудным пить до двух литров жидкости в день, вам поможет обращение к еде, чтобы увеличить потребление жидкости.Помидоры с содержанием воды 95 процентов — еще один фрукт, который вы должны есть этим летом.Любая ягода с содержанием воды 80 процентов и выше поможет вам избежать обезвоживания этим летом. Клубника содержит наибольшее количество воды из всех ягод, 92 процента воды, в то время как черника содержит 85 процентов, а малина - 87 процентов.Врач также рекомендовал пить молоко летом.В молоке есть жиры и белки, которые замедляют процесс опорожнения желудка, позволяя процессу гидратации происходить в течение более длительного периода.Ранее МедикФорум писал о симптоме атеросклероза.

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