Нутрициолог Строков назвал 3 напитка, которые вызывают обезвоживание — избегайте во время жары





«Вы можете подумать, что употребление любой жидкости поможет вам бороться с обезвоживанием этим летом, но это не так. Из-за некоторых продуктов и жидкостей ваше тело покидает больше воды, чем поступает», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Кола

«Хотя некоторые исследования напитков с кофеином могут предположить, что жидкость в напитках с кофеином уравновешивает потерю воды из-за мочегонного эффекта, всегда безопаснее быть осторожным».

Алкоголь

«Алкоголь подавляет выработку гормона под названием вазопрессин. Это гормон, отвечающий за снижение экскреции и реабсорбции воды в организме. Алкоголь отключает этот гормон, который заставляет нас чаще ходить в туалет».

Энергетические напитки

«Энергетические напитки наполнены сахаром, кофеином и другими химическими веществами, что делает их плохим выбором для гидратации в такую жару».

Чувство жажды

Темно-желтая моча с сильным запахом

Мочеиспускание реже, чем обычно

Чувство головокружения или головокружения

Чувство усталости

Сухость во рту, губах и языке

Запавшие глаза.

Обезвоживание — одна из таких проблем, на которую следует обратить внимание, и она может стать серьезной, если ее не лечить. В то время как очевидный ответ — пить любую форму жидкости, есть некоторые напитки, которые могут усугубить проблему.Он поделился тремя типами напитков, которых следует избегать, если вы рискуете стать обезвоженными.Этим летом может показаться, что открыть холодную банку колу— это то, что нужно сделать, но большинство газированных напитков содержат кофеин. Кофеин увеличивает выработку мочи, что приводит к выводу большего количества воды из организма.Очень заманчиво открыть шампанское в такую прекрасную погоду, но любой алкогольный напиток вызовет еще большее желание мочиться.Ранее МедикФорум писал о пользе кваса для сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.