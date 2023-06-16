Врач Неронов: защищая еду от инородных предметов можно избежать аппендицита

«Для профилактики воспаления аппендикса нужно избегать попадания в пищу косточек и скорлупок, иных твердых инородных предметов», - сообщил Владимир Неронов, беседуя с РИАМО.

Врач Неронов посоветовал россиянам следить за тем, что бы в пищу не проникали инородные предметы. Таким образом можно избежать аппендицита на протяжении всей жизни.Врач-гастроэнтеролог подчеркнул, что для сохранения здоровья кишечника и для защиты от аппендицита важно в целом следить за качеством своего питания. По мнению Неронова, в питании должны присутствовать разнообразные каши, продукты с высоким уровнем клетчатки, овощи.В то же время врач отметил, что причины аппендицита, при котором происходит острое воспаление аппендикса, могут быть не только «пищевыми». Данное заболевание может развиться вследствие воздействия вирусов или микроорганизмов, либо аллергенов.Ранее портал MedikForum.ru писал об ошибках в питании , из-за которых резко возрастает риск заболеть колоректальным раком.

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