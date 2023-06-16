Солнечный ожог повышает уровень сахара в крови - врач Гуреева

«Воспаление кожи также вероятно, когда кожа сожжена, что может вызвать воспалительную реакцию в организме и может ухудшить резистентность к инсулину у людей с диабетом или преддиабетом», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Чрезмерное воздействие ультрафиолетового света может привести к резкому повышению уровня".

Как предотвратить солнечные ожоги

"В первую очередь необходимо нанести солнцезащитный крем с высоким SPF на все открытые участки кожи, включая лицо, шею, руки и ноги".

Нежелательный "сувенир" после долгого солнечного дня в виде солнечного ожога может означать плохие новости для уровня сахара в крови. Солнечные ожоги могут вызвать реакцию организма на стресс, заставляя его высвобождать гормоны стресса, такие как кортизол, что может привести к временному повышению уровня сахара в крови.Когда это происходит, ваши клетки могут стать менее чувствительными к воздействию инсулина, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Солнечные ожоги являютсяСолнечные ожоги могут вызвать боль, которая может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Что еще хуже, по словам Гуреевой, некоторые лекарства от диабета могут даже повысить вашу чувствительность к солнечному свету, делая вас более склонными к солнечным ожогам.Хорошая новость заключается в том, что повышенный уровень глюкозы в крови из-за солнечных ожогов обычно не длится слишком долго.Помните, что вода, песок, снег и другие отражающие поверхности могут усиливать солнечные лучи и повышать риск получения солнечных ожоговРанее МедикФорум писал о симптоме атеросклероза.

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