Эти 3 «здоровых» напитка вызывают быстрое повышение сахара - врач Гуреева

«Само собой разумеется, что сладкие напитки вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Когда из фруктов готовят сок или перерабатывают, содержание клетчатки снижается, а сахара становятся более концентрированными, а это означает, что они могут вызвать быстрое повышение уровня сахара».

«Если вы хотите избежать скачков сахара в крови, но любите ароматизированные напитки, попробуйте добавить в воду несколько капель фруктового сока или разбавить небольшое количество фруктового сока большим количеством воды».

Высокий уровень сахара в крови является отличительной чертой диабета 2 типа, что может привести к таким малозаметным симптомам, как повышенная жажда и голод.Некоторые напитки, которые вы, возможно, не употребляете, когда думаете о сладких напитках, могут мешать вам управлять диабетом.Возьмем, к примеру, фруктовый сок, который некоторые люди считают полезным, на самом деле он способствует повышению уровня сахара в крови. Хотя их часто рекламируют как полезные для здоровья, важно помнить о влиянии фруктовых соков на уровень сахара в крови.Также будьте осторожныпосколькуЕсли это слишком сложно сделать, вы можете отучить себя, постепенно разбавляя все больше и больше. Начните с 50-процентного сока и 50-процентной воды и со временем доведите до нескольких капель.Если вас беспокоит ваша реакция на сладкие напитки, всегда обращайтесь к врачу.Ранее МедикФорум писал о вреде чеснока.

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