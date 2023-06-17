Женщины в 2 раза чаще умирают от сердечного приступа, чем мужчины - врач объяснил почему

Женщины часто имеют менее четкие симптомы

"У женщин чаще возникают менее выраженные симптомы, такие как подергивание в руках, необъяснимая усталость, беспокойство, потливость и боль в спине", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Сердечный приступ: признаки у женщин

Одышка или паузы в дыхании

Боль в верхней части живота

Тошнота и рвота

Боль в груди, иррадиирующая в руки, шею и плечи

Боль в животе

Постоянная усталость.

С другой стороны, женщины часто слишком долго колеблются

«Женщины с симптомами сердечного приступа звонят в службу экстренной помощи своим мужьям, отцам и братьям, но не себе».

"В результате теряется драгоценное время, чтобы вновь открыть закрытые кровеносные сосуды и ограничить повреждение сердечной мышцы".

Почему? Одна из причин заключается в том, что симптомы различаются у мужчин и женщин.Боль в груди, характерная для мужчин, чаще не является объектом внимания женщин.В дополнение к неспецифическим для пола характеристикам, таким как давление в груди, следующие симптомы, в частности, указывают на признаки сердечного приступа у женщин:Особые действия требуются, если вы просыпаетесь ночью из-за боли в груди.Другая сторона проблемы — это сами женщины, особенно пожилые женщины, как показали многие исследования, гораздо дольше, чем мужчины, колеблются, прежде чем обратиться за помощью.Исследование показала как пожилым женщинам требовалось в среднем четыре с половиной часа, чтобы добраться до отделения неотложной помощи, а молодым женщинам — почти два с половиной часа.Ранее МедикФорум писал о вреде чеснока.

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