Женщины в 2 раза чаще умирают от сердечного приступа, чем мужчины - врач объяснил почему
У женщин значительно меньше шансов выжить после сердечного приступа. На протяжении десятилетий исследования показывали, что женщины чаще умирают от сердечных приступов, чем мужчины. Причина, по-видимому, лежит на обеих сторонах: женщины часто обращаются за помощью слишком поздно, но затем часто получают неправильное лечение.
Женщины часто имеют менее четкие симптомы
Почему? Одна из причин заключается в том, что симптомы различаются у мужчин и женщин.
"У женщин чаще возникают менее выраженные симптомы, такие как подергивание в руках, необъяснимая усталость, беспокойство, потливость и боль в спине", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Боль в груди, характерная для мужчин, чаще не является объектом внимания женщин.
Сердечный приступ: признаки у женщин
В дополнение к неспецифическим для пола характеристикам, таким как давление в груди, следующие симптомы, в частности, указывают на признаки сердечного приступа у женщин:
- Одышка или паузы в дыхании
- Боль в верхней части живота
- Тошнота и рвота
- Боль в груди, иррадиирующая в руки, шею и плечи
- Боль в животе
- Постоянная усталость.
Особые действия требуются, если вы просыпаетесь ночью из-за боли в груди.
С другой стороны, женщины часто слишком долго колеблются
Другая сторона проблемы — это сами женщины, особенно пожилые женщины, как показали многие исследования, гораздо дольше, чем мужчины, колеблются, прежде чем обратиться за помощью.
«Женщины с симптомами сердечного приступа звонят в службу экстренной помощи своим мужьям, отцам и братьям, но не себе».
Исследование показала как пожилым женщинам требовалось в среднем четыре с половиной часа, чтобы добраться до отделения неотложной помощи, а молодым женщинам — почти два с половиной часа.
"В результате теряется драгоценное время, чтобы вновь открыть закрытые кровеносные сосуды и ограничить повреждение сердечной мышцы".
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