Невролог Алехина назвала 5 признаков деменции, которые становится более выраженными летом

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Невролог Алехина назвала 5 признаков деменции, которые становится более выраженными летом


По мнению невролога, жара и более длинные дни могут усугубить некоторые симптомы слабоумия.


Хотя летнее время любят все, оно также может быть трудным для людей с деменцией. 

В этом сезоне люди с этим заболеванием подвергаются большему риску слабоумия, которое описывает картину повышенной спутанности сознания, возбуждения и беспокойства, которые обычно возникают в конце дня или в вечерние часы.

На динамику слабоумия могут существенно влиять факторы окружающей среды, такие как жара и более длинные дни. Часто это происходит потому, что в теплые дни наш организм быстро обезвоживается. 

«Обезвоживание — это больше, чем просто чувство жажды; это физическое состояние, которое может привести к спутанности сознания, вялости и даже раздражительности. Теперь представьте на мгновение, что у вас уже есть когнитивные трудности, связанные с деменцией, а затем добавляется этот дополнительный слой путаницы, вызванный обезвоживанием», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Алехина рассказала, на какие признаки обращать внимание и что делать.


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По словам эксперта, симптомы деменции, которые могут ухудшиться в это время, включают:
  • Неустойчивая походка
  • Блуждание
  • Паранойя
  • Повторение 
  • Плохой сон.
Врач рекомендует обратиться к врачу общей практики, если вы беспокоитесь о себе или о ком-то, у кого проявляются признаки слабоумия. Более того, существует множество вмешательств, которые могут помочь существующим пациентам с деменцией в это время.


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"Важно держать человека в прохладной и комфортной обстановке и обеспечивать надлежащую гидратацию".



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