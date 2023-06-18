Невролог Алехина назвала 5 признаков деменции, которые становится более выраженными летом
По мнению невролога, жара и более длинные дни могут усугубить некоторые симптомы слабоумия.
Хотя летнее время любят все, оно также может быть трудным для людей с деменцией.
В этом сезоне люди с этим заболеванием подвергаются большему риску слабоумия, которое описывает картину повышенной спутанности сознания, возбуждения и беспокойства, которые обычно возникают в конце дня или в вечерние часы.
На динамику слабоумия могут существенно влиять факторы окружающей среды, такие как жара и более длинные дни. Часто это происходит потому, что в теплые дни наш организм быстро обезвоживается.
«Обезвоживание — это больше, чем просто чувство жажды; это физическое состояние, которое может привести к спутанности сознания, вялости и даже раздражительности. Теперь представьте на мгновение, что у вас уже есть когнитивные трудности, связанные с деменцией, а затем добавляется этот дополнительный слой путаницы, вызванный обезвоживанием», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Алехина рассказала, на какие признаки обращать внимание и что делать.
По словам эксперта, симптомы деменции, которые могут ухудшиться в это время, включают:
- Неустойчивая походка
- Блуждание
- Паранойя
- Повторение
- Плохой сон.
"Важно держать человека в прохладной и комфортной обстановке и обеспечивать надлежащую гидратацию".
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