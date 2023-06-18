7 растительных масел, которые нужно использовать при высоком холестерине - кардиолог Варфоломеев
Следует избегать употребления некоторых растительных масел и жиров, так как они могут значительно повысить уровень холестерина.
Высокий уровень холестерина означает, что в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином.
Закупорка кровеносных сосудов может привести к сердечным приступам и инсультам. Обычно это вызвано привычками образа жизни, включая недостаточную физическую активность, курение и употребление алкоголя.
В частности, насыщенные жиры являются одними из худших вещей, которые вы можете есть.
«Насыщенные жиры и трансжиры — это «нездоровые» жиры. Они могут повысить уровень «плохого» холестерина в крови», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Насыщенные жиры можно найти в следующих продуктах:
- Молочные продукты, такие как сливки, сыр, цельное молоко и йогурт
- Сливочное масло и другие твердые жиры, такие как топленое масло, сало и твердый маргарин.
- Жирное и переработанное мясо, такое как колбасы и бекон.
Ненасыщенные жиры более полезны для сердца.
«Существуют разные типы ненасыщенных жиров, известных как мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, и они выполняют разные функции в организме. Хорошо есть разные продукты, чтобы получать и то, и другое. Ненасыщенные жиры содержатся в растительной пище и жирной рыбе, и они обычно жидкие при комнатной температуре».
Кардиолог рекомендует использовать семь видов растительного масла, содержащего ненасыщенные жиры, вместо сливочного, кокосового или пальмового масла.
К ним относятся:
- Подсолнечное масло
- Сафлоровое масло
- Рапсовое масло
- Оливковое масло
- Арахисовое масло
- Масло грецкого ореха
- Кукурузное масло.
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