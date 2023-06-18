7 растительных масел, которые нужно использовать при высоком холестерине - кардиолог Варфоломеев

«Насыщенные жиры и трансжиры — это «нездоровые» жиры. Они могут повысить уровень «плохого» холестерина в крови», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Молочные продукты, такие как сливки, сыр, цельное молоко и йогурт

Сливочное масло и другие твердые жиры, такие как топленое масло, сало и твердый маргарин.

Жирное и переработанное мясо, такое как колбасы и бекон.

«Существуют разные типы ненасыщенных жиров, известных как мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, и они выполняют разные функции в организме. Хорошо есть разные продукты, чтобы получать и то, и другое. Ненасыщенные жиры содержатся в растительной пище и жирной рыбе, и они обычно жидкие при комнатной температуре».

Подсолнечное масло

Сафлоровое масло

Рапсовое масло

Оливковое масло

Арахисовое масло

Масло грецкого ореха

Кукурузное масло.

Высокий уровень холестерина означает, что в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином.Закупорка кровеносных сосудов может привести к сердечным приступам и инсультам. Обычно это вызвано привычками образа жизни, включая недостаточную физическую активность, курение и употребление алкоголя.В частности, насыщенные жиры являются одними из худших вещей, которые вы можете есть.Он также содержится в кокосовом и пальмовом масле, поэтому их следует избегать при приготовлении пищи, если вы беспокоитесь о своем холестерине.Ненасыщенные жиры более полезны для сердца.Кардиолог рекомендует использовать семь видов растительного масла, содержащего ненасыщенные жиры, вместо сливочного, кокосового или пальмового масла.Ранее МедикФорум писал о пользе воды с лимоном.

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