Врач Андреева назвала 6 причин, по которым вы чувствуете постоянную усталость

Апноэ во сне

«Это состояние заставляет вас на мгновение перестать дышать во время сна, что приводит к ухудшению качества сна и дневной усталости», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Дыхание, которое останавливается и начинается

Задыхаться во сне

Часто пробуждение ночью

Громкий храп.

Анемия

«Анемия — это состояние, при котором в вашем организме недостаточно эритроцитов, что может вызвать усталость и слабость».

Проблемы с щитовидной железой

«Как гиперактивная, так и гипоактивная щитовидная железа может вызывать усталость и другие симптомы».

Чувствительность к холоду или теплу

Увеличение или потеря веса

Депрессия

Мышечные боли и слабость

Нарушение менструального цикла.





Синдром хронической усталости

«Это сложное расстройство, характеризующееся крайней усталостью, которая не проходит после отдыха».

Депрессия

«Депрессия может вызывать различные физические симптомы, включая усталость и низкий уровень энергии».

Диабет

Потеря веса и потеря мышечной массы

Зуд вокруг полового члена или влагалища или частые приступы молочницы

Затуманенное зрение.

Очевидной причиной усталости является недосыпание по ночам. Однако могут быть и другие, более важные причины усталости.Днем это может не только вызвать у вас усталость, но и вызвать перепады настроения и головные боли.Это может быть вызвано рядом причин, но наиболее распространенными причинами являются дефицит железа или витамина B12.Высокий уровень сахара в крови может вызвать усталость, а также другие симптомы, такие как повышенная жажда и частое мочеиспускание.Ранее МедикФорум писал о пользе воды с лимоном.

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