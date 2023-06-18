Врач Андреева назвала 6 причин, по которым вы чувствуете постоянную усталость
Чувство усталости в течение всего дня может быть связано не с чем-то таким простым, как недосыпание по ночам.
Очевидной причиной усталости является недосыпание по ночам. Однако могут быть и другие, более важные причины усталости.
Апноэ во сне
«Это состояние заставляет вас на мгновение перестать дышать во время сна, что приводит к ухудшению качества сна и дневной усталости», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Общие признаки апноэ во сне включают:
- Дыхание, которое останавливается и начинается
- Задыхаться во сне
- Часто пробуждение ночью
- Громкий храп.
Анемия
«Анемия — это состояние, при котором в вашем организме недостаточно эритроцитов, что может вызвать усталость и слабость».
Это может быть вызвано рядом причин, но наиболее распространенными причинами являются дефицит железа или витамина B12.
Проблемы с щитовидной железой
«Как гиперактивная, так и гипоактивная щитовидная железа может вызывать усталость и другие симптомы».
Другие признаки того, что у вас могут быть проблемы со щитовидной железой, включают:
- Чувствительность к холоду или теплу
- Увеличение или потеря веса
- Депрессия
- Мышечные боли и слабость
- Нарушение менструального цикла.
Синдром хронической усталости
«Это сложное расстройство, характеризующееся крайней усталостью, которая не проходит после отдыха».
Депрессия
«Депрессия может вызывать различные физические симптомы, включая усталость и низкий уровень энергии».
Диабет
Высокий уровень сахара в крови может вызвать усталость, а также другие симптомы, такие как повышенная жажда и частое мочеиспускание.
Другие признаки диабета включают в себя:
- Потеря веса и потеря мышечной массы
- Зуд вокруг полового члена или влагалища или частые приступы молочницы
- Затуманенное зрение.
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