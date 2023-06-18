Врач Андреева назвала 6 причин, по которым вы чувствуете постоянную усталость

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Врач Андреева назвала 6 причин, по которым вы чувствуете постоянную усталость


Чувство усталости в течение всего дня может быть связано не с чем-то таким простым, как недосыпание по ночам.


Очевидной причиной усталости является недосыпание по ночам. Однако могут быть и другие, более важные причины усталости.

Апноэ во сне


«Это состояние заставляет вас на мгновение перестать дышать во время сна, что приводит к ухудшению качества сна и дневной усталости», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Общие признаки апноэ во сне включают:
  • Дыхание, которое останавливается и начинается
  • Задыхаться во сне
  • Часто пробуждение ночью
  • Громкий храп.
Днем это может не только вызвать у вас усталость, но и вызвать перепады настроения и головные боли.

Анемия


«Анемия — это состояние, при котором в вашем организме недостаточно эритроцитов, что может вызвать усталость и слабость».

Это может быть вызвано рядом причин, но наиболее распространенными причинами являются дефицит железа или витамина B12.


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Проблемы с щитовидной железой


«Как гиперактивная, так и гипоактивная щитовидная железа может вызывать усталость и другие симптомы».

Другие признаки того, что у вас могут быть проблемы со щитовидной железой, включают:
  • Чувствительность к холоду или теплу
  • Увеличение или потеря веса
  • Депрессия
  • Мышечные боли и слабость
  • Нарушение менструального цикла.


Синдром хронической усталости


«Это сложное расстройство, характеризующееся крайней усталостью, которая не проходит после отдыха».

Депрессия


«Депрессия может вызывать различные физические симптомы, включая усталость и низкий уровень энергии».

Диабет


Высокий уровень сахара в крови может вызвать усталость, а также другие симптомы, такие как повышенная жажда и частое мочеиспускание.

Другие признаки диабета включают в себя:
  • Потеря веса и потеря мышечной массы
  • Зуд вокруг полового члена или влагалища или частые приступы молочницы
  • Затуманенное зрение.


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