Невролог Алехина делится двумя признаками, что у близкого человека начинается деменция

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Невролог Алехина делится двумя признаками, что у близкого человека начинается деменция


Зная о ранних признаках деменции, вы сможете лучше подготовиться, если это случится с близким человеком.


«Изменения в поведении или языковые проблемы могут быть начальными признаками слабоумия. Они появляются постепенно и со временем медленно ухудшаются. По мере прогрессирования деменции вы заметите изменения во всех аспектах речи, мышления, памяти, эмоций и поведения, а также некоторые физические проблемы», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Если у близкого человека диагностируют деменцию, важно поощрять вашего близкого, живущего с деменцией, к тому, чтобы его разум и тело были заняты, советует невролог.

Значимые действия жизненно важны, чтобы помочь людям развивать социальные отношения и оставаться на связи со своим сообществом.



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По мере прогрессирования деменции у человека, в зависимости от типа деменции, снижается его способность запоминать события своей жизни. Когда человек не может вспомнить историю своей жизни, его самоощущение и самочувствие могут быть нарушены.

Люди, живущие с деменцией, также могут испытывать трудности с общением, что означает, что им может понадобиться помощь, чтобы рассказать другим важные вещи о своей жизни.


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