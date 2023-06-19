Терапевт Чернышова: плохую память у пожилых может вызывать низкий гемоглобин

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плохое самочувствие

Терапевт Надежда Чернышова рассказала о симптомах низкого гемоглобина у людей пожилого возраста.

Терапевт Чернышова напомнила в интервью, что низкий уровень гемоглобина, являющегося железосодержащим белком, означает нехватку железа, необходимого для транспортировки кислорода. Дефицит железа заставляет организм ощущать нехватку кислорода, и это будет негативно отражаться на самочувствии, вызывать упадок сил.

«Пожилой человек может плохо себя чувствовать. У него нет сил, одышка, ему трудно выполнять даже обычные бытовые действия», – поделилась медик с «Москвой 24».

Чернышова обратила внимание на то, что плохая память у пожилых людей может быть следствием низкого гемоглобиа. Провоцируемый им недостаток кислорода негативно сказывается на функционировании мозга, это может создавать  проблем с когнитивными способностями.

Чем опасен низкий гемоглобин: объясняет врач


«При низком гемоглобине мозг пожилого человека тоже начнет недополучать кислород. Соответственно, станет ухудшаться память, умственные способности будут затормаживаться», - уточнила врач.

Терапевт объяснила, какой уровень гемоглобина считается низким:
  • у женщин – ниже 120 г на литр
  • у мужчин – ниже 130 г на литр.
Надежда Чернышова порекомендовала пожилым людям ежегодно проверять гемоглобин путем сдачи общего анализа крови. Делать это следует, даже если отсутствуют  какие-то жалобы на здоровье.

Терапевт Чернышова назвала патологические причины тахикардии


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач назвал опасными симптомами возникающие летом слабость и дискомфорт в груди.

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : низкий гемоглобин, пожилые люди, Надежда Чернышова
Терапевт Чернышова: плохую память у пожилых может вызывать низкий гемоглобин
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