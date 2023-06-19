Терапевт Чернышова: плохую память у пожилых может вызывать низкий гемоглобин

«Пожилой человек может плохо себя чувствовать. У него нет сил, одышка, ему трудно выполнять даже обычные бытовые действия», – поделилась медик с «Москвой 24».

«При низком гемоглобине мозг пожилого человека тоже начнет недополучать кислород. Соответственно, станет ухудшаться память, умственные способности будут затормаживаться», - уточнила врач.

у женщин – ниже 120 г на литр

у мужчин – ниже 130 г на литр.

Терапевт Чернышова напомнила в интервью, что низкий уровень гемоглобина, являющегося железосодержащим белком, означает нехватку железа, необходимого для транспортировки кислорода. Дефицит железа заставляет организм ощущать нехватку кислорода, и это будет негативно отражаться на самочувствии, вызывать упадок сил.Чернышова обратила внимание на то, что плохая память у пожилых людей может быть следствием низкого гемоглобиа. Провоцируемый им недостаток кислорода негативно сказывается на функционировании мозга, это может создавать проблем с когнитивными способностями.Терапевт объяснила, какой уровень гемоглобина считается низким:Надежда Чернышова порекомендовала пожилым людям ежегодно проверять гемоглобин путем сдачи общего анализа крови. Делать это следует, даже если отсутствуют какие-то жалобы на здоровье.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач назвал опасными симптомами возникающие летом слабость и дискомфорт в груди.

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