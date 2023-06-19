Черная смородина хорошо снижает холестерин - нутрициолог Строков

«Легкий способ ввести в свой рацион продукты, полезные для сердца, — это горсть черной смородины; Эта легкодоступная ягода находится в сезоне с июля по август и может сыграть жизненно важную роль в борьбе с высоким уровнем холестерина и, как следствие, с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Какие исследования стоят за этим?

«Кроме того, эксперименты показали, что сок черной смородины может положительно влиять на функцию кровеносных сосудов. Одно исследование даже продемонстрировало улучшение кровотока в предплечье и снижение жесткости мышц плеча после употребления антоцианов черной смородины».

Высокий холестерин может привести к чрезвычайным ситуациям, таким как сердечные приступы и инсульты.Черная смородина, по словам врача, обладает свойствами снижения уровня холестерина.Все дело в флавоноидах, встречающихся в природе соединениях, известных своей огромной пользой для здоровья.Было показано, что эти соединения улучшают функцию кровеносных сосудов и уменьшают липкость крови, что снижает риск образования небольших вредных тромбов.Флавоноиды могут также ингибировать образование плохого холестерина (также известного как окисленный липопротеин низкой плотности), который, если его не контролировать, может прилипать к стенкам кровеносных сосудов, что приводит к сужению артерий и потенциальному сердечно-сосудистому заболеванию.Лабораторные тесты подтвердили эти эффекты, поскольку флавоноиды продемонстрировали способность снижать скорость образования плохого холестерина.Ранее МедикФорум писал о вреде трансжиров.

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