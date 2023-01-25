Черная смородина полезна для снижения давления и уровня холестерина - нутрициолог Строков

"Многие части плодов черной смородины, в том числе масло из семян, доказали свою эффективность в поддержании иммунитета и уменьшении воспаления. Исследователи заметили, что уровни липопротеинов очень низкой плотности были значительно снижены, а холестерин ЛПНП «также показал тенденцию к снижению. Прием добавок, содержащих черную смородину, может дать энергию и иммунитет, а также сжечь жир за семь дней", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Черная смородина ценится за ее влияние на кровообращение и улучшение здоровья и функции сердечно-сосудистой системы».

Холестерин является жизненно важным компонентом каждой клеточной структуры, от которого в значительной степени зависит правильное функционирование мозга и нервов. Однако, когда он циркулирует в крови в больших количествах, могут возникнуть проблемы. Со временем молекулы жира конгломерируются на поверхности артерий, образуя тонкий слой бляшек.С возрастом артерии становятся жесткими и перегруженными, что приводит к нарушению кровотока и изменениям, которые часто связаны с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Здоровое кровообращение является ключом к долголетию и необходимо для функционирования жизненно важных органов.Масло семян черной смородины расширяют кровеносные сосуды, снижают артериальное давление у взрослых с гипертонией и могут обратить вспять последствия старения артерий на десять лет».Хотя эти качества заманчивы, следует соблюдать осторожность при приеме экстрактов черной смородины вместе с другими лекарствами. Это может привести к слишком низкому кровяному давлению.Ранее МедикФорум писал о симптомах ранней стадии рака легких.

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