Врач Алехина: физические упражнения провоцируют инсульт у людей с закупоренными артериями

"Новое исследование показало, что это может вызвать инсульт у людей с закупоренными артериями. Учащенное сердцебиение может вызвать инсульт у пациентов с сильно закупоренными сонными артериями — артериями, которые снабжают кровью мозг", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Но для пациентов, уже страдающих стенозом, это может быть не так полезно".

Упражнения являются важной частью поддержания здоровья, даже если они считаются низкоинтенсивными, например, ходьба.Обычно это одна из нескольких рекомендаций органов здравоохранения, направленных на снижение риска возникновения различных проблем, наряду с изменениями образа жизни, такими как здоровое питание и отказ от курения.Есть некоторые случаи, когда физические упражнения могут нанести вред вашему здоровью.Для здоровых пациентов и тех, у кого артерии лишь слегка заблокированы, упражнения по-прежнему полезны для поддержания здорового кровотока. Сонные артерии снабжают кровью ткани лица и головной мозг и расположены по обеим сторонам шеи.Когда жир, холестерин и другие частицы накапливаются на внутренних стенках сонных артерий, они образуют бляшку, которая сужает артерию. Сужение называется стенозом, и, хотя очень трудно обнаружить ранние стадии накопления бляшек, стеноз опасен, поскольку ограничивает приток крови к мозгу.У здоровых пациентов повышенная частота сердечных сокращений увеличивает и стабилизирует силу сопротивления крови, оказываемую на стенку сосуда, снижая риск стеноза.Интенсивные упражнения оказывают неблагоприятное воздействие на пациентов с умеренным или более высоким уровнем стеноза. Важенговорит Алехина.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе в жару.

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