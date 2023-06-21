Врач предупреждает, что солнечные лучи повреждают глаза

«Мы все знаем, насколько вредно длительное пребывание на солнце для кожи. Но в то время как многие из нас не мечтают отправиться на пляж или пробежаться под палящим солнцем, не нанеся крем SPF, мало кто задумывается о защите наших глаз. Это ошибка, поскольку ультрафиолетовое (УФ) излучение солнечного света может быть очень вредным для глаз, особенно если смотреть прямо на него», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«В летние месяцы они являются неотъемлемой частью экипировки для активного отдыха, и их следует носить, когда вы проводите время на улице, особенно когда ярко светит солнце».

Летнее солнцестояние официально открывает летний сезон, и вы, вероятно, с нетерпением ждете возможности проводить как можно больше времени на свежем воздухе. Хотя солнцезащитный крем является обязательным в это время, врач призвал людей уделять такое же внимание своим глазам.К сожалению, воздействие ультрафиолета может вызвать катаракту, потерю зрения и даже слепоту с течением времени, предупредила врач. Это также может подвергнуть вас риску развития рака хрупкой кожи вокруг глаз.К счастью, именно здесь могут помочь солнцезащитные очки и обеспечить необходимую защиту для ваших глаз.Еще один ключевой момент — не смотреть прямо на солнце, так как это может вызвать проблемы, начиная от солнечного ожога роговицы и заканчивая необратимым повреждением сетчатки.Самое главное, что нужно проверить, это то, что солнцезащитные очки обеспечивают защиту от вредных лучей UV-A и UV-B.Учитывая, что пребывание на солнце может быть очень вредным для чувствительной кожи вокруг глаз — области, где трудно наносить солнцезащитный крем без попадания крема в глаза — важно, чтобы линзы были достаточно большими, чтобы покрыть и эту область.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе в жару.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.