Гепатолог Южнова назвала 8 признаков, что у вас жирная печень

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Гепатолог Южнова назвала 8 признаков, что у вас жирная печень


Шокирующая статистика показывает, что тревожные 63 процента взрослых борются с ожирением или избыточным весом. И каждый третий из этих людей может оказаться на скользком пути к неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).


Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это медицинский термин, охватывающий спектр состояний, возникающих в результате чрезмерного накопления жира в печени, часто связанных с избыточным весом или ожирением.

Хотя НАЖБП на ранней стадии часто безвредна, она может трансформироваться в серьезное повреждение печени, включая цирроз, если ее не остановить, предупреждает. Ожирение печени может открыть шлюзы для серьезных осложнений со здоровьем, таких как гипертония и диабет.


Назван ряд предупреждающих симптомов жировой болезни печени


"НАЖБП может проявляться несколькими симптомами, включая кожные заболевания, такие как желтуха, когда кожа и глаза приобретают желтоватый оттенок, синяки и зуд. Другие признаки включают необычно темную мочу, вздутие живота, рвоту кровью, темный и липкий стул и эпизоды спутанности сознания", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.



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Для контроля и лечения НАЖБП ключевое значение имеет здоровый образ жизни. Гепатолог предлагает сбросить лишний вес, перейти на более здоровую диету и регулярные физические упражнения в качестве основы эффективного плана лечения НАЖБП.

Хотя НАЖБП не является следствием употребления алкоголя, алкоголь может усугубить состояние.



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