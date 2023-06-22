Гепатолог Южнова назвала 8 признаков, что у вас жирная печень

"НАЖБП может проявляться несколькими симптомами, включая кожные заболевания, такие как желтуха, когда кожа и глаза приобретают желтоватый оттенок, синяки и зуд. Другие признаки включают необычно темную мочу, вздутие живота, рвоту кровью, темный и липкий стул и эпизоды спутанности сознания", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это медицинский термин, охватывающий спектр состояний, возникающих в результате чрезмерного накопления жира в печени, часто связанных с избыточным весом или ожирением.Хотя НАЖБП на ранней стадии часто безвредна, она может трансформироваться в серьезное повреждение печени, включая цирроз, если ее не остановить, предупреждает. Ожирение печени может открыть шлюзы для серьезных осложнений со здоровьем, таких как гипертония и диабет.Для контроля и лечения НАЖБП ключевое значение имеет здоровый образ жизни. Гепатолог предлагает сбросить лишний вес, перейти на более здоровую диету и регулярные физические упражнения в качестве основы эффективного плана лечения НАЖБП.Хотя НАЖБП не является следствием употребления алкоголя, алкоголь может усугубить состояние.Ранее МедикФорум писал о вреде сахара.

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