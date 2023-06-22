Врач Андреева: социальная изоляция повышает риск ранней смерти на 32%
На наше здоровье и благополучие влияет множество факторов, таких как диета и генетика. Другие привычки образа жизни также играют свою роль, поскольку наша социальная жизнь и общение с друзьями и семьей оказывают влияние.
Теперь новое исследование более чем двух миллионов взрослых показало, насколько важными они могут быть. Исследования показали, что одинокие или социально изолированные люди имеют больший риск преждевременной смерти.
В нескольких предыдущих исследованиях рассматривалась связь между одиночеством и ранней смертью, однако результаты были неоднозначными.
"Новое исследование проанализировало 90 существующих отчетов, в которых изучались связи между одиночеством, социальной изоляцией и ранней смертью у более чем двух миллионов человек", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Это показало, что у тех, кто испытал социальную изоляцию, риск преждевременной смерти по любой причине был на 32% выше, чем у тех, кто не был социально изолирован. А люди, которые сообщали о том, что чувствуют себя одинокими, на 14% чаще умирали раньше, чем те, кто этого не делал.
В рамках этого исследования социальная изоляция была определена как состояние, когда у кого-то объективно отсутствует контакт с другими людьми, что может включать ограниченное общение или проживание в одиночестве.
"Одиночество было определено как субъективное расстройство, которое люди испытывают, если качество социальных отношений, которые они имеют, по сравнению с тем, чего они действительно хотят".
Команда также рассмотрела потенциальные связи между одиночеством, социальной изоляцией и смертью среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком груди или кишечника.
Предыдущие исследования показали, что взаимосвязь между социальной поддержкой и здоровьем может представлять собой «порочный круг, когда из-за плохого здоровья пациенты теряют социальную поддержку со временем, но пациенты, как правило, нуждаются в социальной поддержке больше, чем население в целом».
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