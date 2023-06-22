Врач Андреева: социальная изоляция повышает риск ранней смерти на 32%

"Новое исследование проанализировало 90 существующих отчетов, в которых изучались связи между одиночеством, социальной изоляцией и ранней смертью у более чем двух миллионов человек", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Одиночество было определено как субъективное расстройство, которое люди испытывают, если качество социальных отношений, которые они имеют, по сравнению с тем, чего они действительно хотят".

Теперь новое исследование более чем двух миллионов взрослых показало, насколько важными они могут быть. Исследования показали, что одинокие или социально изолированные люди имеют больший риск преждевременной смерти.В нескольких предыдущих исследованиях рассматривалась связь между одиночеством и ранней смертью, однако результаты были неоднозначными.Это показало, что у тех, кто испытал социальную изоляцию, риск преждевременной смерти по любой причине был на 32% выше, чем у тех, кто не был социально изолирован. А люди, которые сообщали о том, что чувствуют себя одинокими, на 14% чаще умирали раньше, чем те, кто этого не делал.В рамках этого исследования социальная изоляция была определена как состояние, когда у кого-то объективно отсутствует контакт с другими людьми, что может включать ограниченное общение или проживание в одиночестве.Команда также рассмотрела потенциальные связи между одиночеством, социальной изоляцией и смертью среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком груди или кишечника.Предыдущие исследования показали, что взаимосвязь между социальной поддержкой и здоровьем может представлять собойРанее МедикФорум писал о вреде сахара.

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