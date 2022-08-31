Анемия повышает риск смерти более чем на 50% - врач Андреева

"Исследование показало, что заболевание крови, известное как анемия, может оказать значительное влияние на чью-то продолжительность жизни. Железодефицитная анемия, возникает, когда организму не хватает железа. В сочетании со слабыми мышцами дефицит может увеличить риск смерти в течение 10 лет на 64 процента у мужчин и 117 процентов у женщин", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Гипоксия также может вызвать дисфункцию миокарда и неадекватно активировать гормональную систему [ренин-ангиотензин-альдостерон], которая, среди прочего, контролирует артериальное давление".