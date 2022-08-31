Анемия повышает риск смерти более чем на 50% - врач Андреева
Есть много элементов, которые объединяются, чтобы помочь кому-то жить дольше. Среди них сбалансированное питание и регулярные физические упражнения, которые многие считают наиболее важными. Однако другие факторы также могут играть роль, например, анемия.
Для развития науки о старении человека, важно изучение влияния определенных диет, определенных привычек и определенных тенденций, влияющих на долголетие.
"Исследование показало, что заболевание крови, известное как анемия, может оказать значительное влияние на чью-то продолжительность жизни. Железодефицитная анемия, возникает, когда организму не хватает железа. В сочетании со слабыми мышцами дефицит может увеличить риск смерти в течение 10 лет на 64 процента у мужчин и 117 процентов у женщин", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Даже сама по себе анемия оказывает значительное влияние, увеличивая риск преждевременной смерти на 58 процентов для мужчин. Между тем, потеря мышечной силы, также известная как динапения, увеличивает риск преждевременной смерти для женщин на 68 процентов.
При анализе учитывался тот факт, что общий риск смертности был выше у участников с анемией. Это не зависело от других факторов, таких как возраст, курение, физическая активность, семейное положение и когнитивные способности.
Гипоксия может вызвать ряд изменений в организме, таких как расширение периферических артерий и снижение образования капилляров.
"Гипоксия также может вызвать дисфункцию миокарда и неадекватно активировать гормональную систему [ренин-ангиотензин-альдостерон], которая, среди прочего, контролирует артериальное давление".
Ранее МедикФорум писал о том, как питаться при эндометриозе.
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