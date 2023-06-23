Врач Андреева: неприятный запах пота признак триметиламинурии - опасное состояние

«Симптомы триметиламинурии могут присутствовать с рождения, но они могут проявиться только в более позднем возрасте, часто в период полового созревания. Единственным симптомом является неприятный запах, обычно гниющей рыбы, хотя его можно описать как запах других вещей», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Дыхание

Пот

Моча

Вагинальные жидкости.

Что вызывает триметиламинурию?

"У большинства людей организм способен превращать триметиламин в другое химическое вещество, не имеющее запаха. Однако у человека с триметиламинурией организм не может этого сделать, и химическое вещество накапливается в организме и просачивается в такие жидкости, как пот".

Когда обратиться к врачу

Коровье молоко

Морепродукты и моллюски

Яйца

Бобы

Арахис

Печень и почки

Добавки, содержащие лецитин.

С наступлением лета многие люди заметят, что потеют больше, чем обычно. Определенное количество пота является нормальной реакцией на температуру и движение. Однако другие могут потеть еще больше из-за таких заболеваний, как диабет и сверхактивная щитовидная железа.Однако в некоторых случаях запах вашего пота может быть более резким.Триметиламинурия является «необычным» состоянием, которое вызывает «неприятный» запах гниющей рыбы в телесных жидкостях, включая пот.Запах может быть «постоянным» или может «приходить и уходить».Триметиламин — это химическое вещество с сильным запахом, которое вырабатывается в кишечнике, когда бактерии расщепляют пищу.Если вы заметили «сильный неприятный запах, который не исчезает», обратитесь к врачу.Хотя лекарства нет, врач может прописать антибиотики или порекомендовать определенные добавки, которые помогут справиться с запахом.Ранее МедикФорум писал об опасности фруктов для печени.

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