Врач Андреева: неприятный запах пота признак триметиламинурии - опасное состояние
В настоящее время нет лекарства от состояний, которые могут вызывать «рыбный» запах, но есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить симптомы.
С наступлением лета многие люди заметят, что потеют больше, чем обычно. Определенное количество пота является нормальной реакцией на температуру и движение. Однако другие могут потеть еще больше из-за таких заболеваний, как диабет и сверхактивная щитовидная железа.
Однако в некоторых случаях запах вашего пота может быть более резким.
Триметиламинурия является «необычным» состоянием, которое вызывает «неприятный» запах гниющей рыбы в телесных жидкостях, включая пот.
«Симптомы триметиламинурии могут присутствовать с рождения, но они могут проявиться только в более позднем возрасте, часто в период полового созревания. Единственным симптомом является неприятный запах, обычно гниющей рыбы, хотя его можно описать как запах других вещей», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Это может повлиять на:
- Дыхание
- Пот
- Моча
- Вагинальные жидкости.
Что вызывает триметиламинурию?
Триметиламин — это химическое вещество с сильным запахом, которое вырабатывается в кишечнике, когда бактерии расщепляют пищу.
"У большинства людей организм способен превращать триметиламин в другое химическое вещество, не имеющее запаха. Однако у человека с триметиламинурией организм не может этого сделать, и химическое вещество накапливается в организме и просачивается в такие жидкости, как пот".
Когда обратиться к врачу
Если вы заметили «сильный неприятный запах, который не исчезает», обратитесь к врачу.
Хотя лекарства нет, врач может прописать антибиотики или порекомендовать определенные добавки, которые помогут справиться с запахом.
Рекомендует избегать следующих продуктов:
- Коровье молоко
- Морепродукты и моллюски
- Яйца
- Бобы
- Арахис
- Печень и почки
- Добавки, содержащие лецитин.
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