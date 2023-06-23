Врач Гуреева назвала ключевые причины диабета - "к 2050 году будет катастрофа"

"Высокий ИМТ (индекс массы тела) определяется как основная опасность, ответственная за более чем половину (52 процента) случаев смерти и инвалидности", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Быстрые темпы роста диабета не только тревожны, но и сложны для каждой системы здравоохранения в мире, особенно с учетом того, как увеличивается заболеваемость. риск ишемической болезни сердца и инсульта».

«Это включает в себя чью-то генетику, а также логистические, социальные и финансовые барьеры в рамках структурной системы страны, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода».

По прогнозам нового исследования, к 2050 году число случаев диабета в мире удвоится и достигнет ошеломляющих 1,3 миллиарда. В настоящее время более полумиллиарда человек живут с диабетом, причем у подавляющего большинства (96 процентов) диагностирован диабет 2 типа, который связан с ожирением.Другие факторы риска включаютДиабет утраивает вероятность сердечного приступа и резко увеличивает вероятность ампутации ноги в двадцать раз. Дополнительные осложнения могут включать инсульт, почечную недостаточность, слепоту, повреждение нервов и осложнения во время беременности.Широкая общественность может полагать, что диабет 2 типа просто связан с ожирением, отсутствием физических упражнений и плохим питанием, его предотвращение и контроль довольно сложны из-за ряда факторов.Каждый третий человек в настоящее время имеет избыточный вес, число случаев диабета также увеличилось.Ранее МедикФорум писал о вреде фруктов для печени.

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