Врач Гуреева назвала ключевые причины диабета - "к 2050 году будет катастрофа"

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Врач Гуреева назвала ключевые причины диабета - "к 2050 году будет катастрофа"


Диабет, вызванный нездоровым образом жизни, затрагивает людей всех возрастов во всем мире.


По прогнозам нового исследования, к 2050 году число случаев диабета в мире удвоится и достигнет ошеломляющих 1,3 миллиарда. В настоящее время более полумиллиарда человек живут с диабетом, причем у подавляющего большинства (96 процентов) диагностирован диабет 2 типа, который связан с ожирением.

"Высокий ИМТ (индекс массы тела) определяется как основная опасность, ответственная за более чем половину (52 процента) случаев смерти и инвалидности", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


Другие факторы риска включают неправильное питание, экологические и профессиональные риски, курение, недостаточную физическую активность и употребление алкоголя.


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«Быстрые темпы роста диабета не только тревожны, но и сложны для каждой системы здравоохранения в мире, особенно с учетом того, как увеличивается заболеваемость. риск ишемической болезни сердца и инсульта».

Диабет  утраивает вероятность  сердечного приступа  и резко увеличивает вероятность ампутации ноги в двадцать раз. Дополнительные осложнения могут включать инсульт, почечную недостаточность, слепоту, повреждение нервов и осложнения во время беременности.

Широкая общественность может полагать, что диабет 2 типа просто связан с ожирением, отсутствием физических упражнений и плохим питанием, его предотвращение и контроль довольно сложны из-за ряда факторов.

«Это включает в себя чью-то генетику, а также логистические, социальные и финансовые барьеры в рамках структурной системы страны, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода».



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Каждый третий человек в настоящее время имеет избыточный вес, число случаев диабета также увеличилось.



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