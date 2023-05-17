Врач Гуреева назвала 3 привычки в питании, которые приводят к диабету 2 типа

"Три фактора вносят значительный вклад в развитие диабета 2 типа. Это недостаточное потребление цельного зерна, избыток рафинированного риса и пшеницы и чрезмерное потребление обработанного мяса", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Исследование показывает, что плохое качество углеводов является ведущим фактором диабета 2 типа, связанного с питанием, во всем мире. Эти новые результаты показывают критические области, в которых необходимо сосредоточить внимание на национальном и глобальном уровнях, чтобы улучшить питание и уменьшить разрушительное бремя диабета.Оставленный без контроля диабет 2 типа будет продолжать влиять на здоровье населения, экономическую производительность, возможности системы здравоохранения и способствовать несправедливости в отношении здоровья во всем мире, считает авторы исследования.70 процентов случаев диабета 2 типа связаны с выбором продуктов питания.Ранее МедикФорум писал о том, почему нельзя пить холодную воду в жару.

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