Дерматолог Гольдин рассказал, как часто вы должны стирать простыни и полотенца

"Тот, кто стирает постельное белье только тогда, когда оно немного пахнет, уже опоздал. Даже если вы не всегда это видите, простыни и пододеяльники впитывают пот, косметику и грязь", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

Ваше постельное белье живое

Полотенца: не используйте слишком долго

"По этой причине полотенца следует использовать только три-четыре раза перед их стиркой. Если вы принимаете душ каждый день, вам следует использовать не менее двух полотенец в неделю".

У многих людей нет установленного режима стирки полотенец и простыней на регулярной основе. Вместо этого они полагаются на свою интуицию и часто ждут слишком долго.Вместе с частичками кожи это создает идеальную основу для жизни микроорганизмов, которые могут чудесным образом размножаться, если вы слишком редко меняете постельное белье.Это не только долгосрочная угроза здоровью аллергиков.Основой этого биотопа является человеческий пот – за ночь выделяется в среднем пол-литра пота. Часть испаряется, часть попадает на простыни и пододеяльники. Все, что добавляется, — это корм для клещей домашней пыли и им подобных животных. Поэтому постельное белье нужно стирать раз в неделю.Поскольку не все бактерии удаляются с кожи при принятии душа, а омертвевшие клетки кожи собираются в полотенцах, они также являются идеальной основой для микроорганизмов и бактерий.Поэтому важно повесить их после использования, чтобы они могли высохнуть как можно быстрее. Так что оставлять банное полотенце на полу на несколько часов — не лучшая идея.Чтобы надежно убить бактерии, полотенца следует стирать при температуре не менее 60 градусов.Ранее МедикФорум писал о вреде фруктов для печени.

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