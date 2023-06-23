Гепатолог Савельев поделился пятью советами для сохранения здоровья печени

Печень является органом, ответственным за удаление из организма всех токсинов и отходов, остающихся после пищеварительного процесса. Если печень перестанет функционировать должным образом, это повлечет за собой развитие других серьезных заболеваний, их возникновение станет только вопросом времени. Вот почему важно заботиться о том, чтобы печень оставалась «в тонусе», была чистой и сильной. Сказав об этом, гепатолог Савельев поделился в беседе с «МедикФорум» пятью советами для сохранения здоровья печени.Гепатолог Савельев констатировал: пьянство – это первое, что может повредить печень. Важно следить за количеством потребляемого алкоголя или обращаться за помощью к специалистам, если не получается самостоятельно контролировать свое пристрастие к выпивке.Многие овощи, ягоды, орехи и фрукты могут содержать следы удобрений и других потенциальных токсинов. Врач подчеркнул: нельзя есть немытые дары природы, поскольку это может нанести серьезный вред здоровью печени. Некоторые плоды требуют не только мытья, но и предварительного замачивания. Кроме того, покупать их нужно только у надежных продавцов.К развитию гепатитов А, В и С могут вести многие факторы, но общим для всех является плохая гигиена. Что бы вы ни делали, всегда соблюдайте гигиену. Обязательно сделайте прививку, и, поскольку гепатит может распространяться через физическую близость, убедитесь, что вы в безопасности, подсказал специалист.Лекарства нужно принимать только тогда, когда вы очень больны. Если есть какая-либо зависимость от препаратов, это может разрушить печень.Гепатолог напомнил: неалкогольная жировая болезнь печени, последствием которой могут быть фиброз и цирроз, часто вызывается общим ожирением. Для сохранения здоровья печени необходимо поддерживать здоровый вес, не допуская избыточного жироотложения – для этого следует придерживаться здорового питания, регулярно практиковать физические нагрузки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что женщинам после 40 лет врачи советуют обязательно есть продукты с кальцием

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