Диетолог Пономарева назвала 3 удивительных продукта, которые улучшают ваше здоровье

«Меня как диетолога часто спрашивают о моей диете, и о том, есть ли что-то, чего я не ем. Нет ничего, что я не ем (если это не мои личные вкусовые предпочтения), потому что ни одна еда не является плохой по своей природе, и нет ничего запрещенного»., - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Сердцевина яблок и груш

«Я ем сердцевины своих яблок и груш. Я делаю это, потому что кожура фрукта, внешняя мякоть и сердцевина питают разные кишечные микробы».

Шкурки фруктов и овощей

«Я ем картофель, морковь и киви с кожурой».

Ферментированные продукты

"Они содержат живые бактерии, известные как пробиотики, которые играют решающую роль в здоровье кишечника и, следовательно, в общем состоянии здоровья".

Вместо этого эксперт считает, что есть несколько «удивительных» вещей, которые вы должны включить в свой режим питания.Если вы откусите или надрежете сердцевину этих сладких фруктов.Это важно, потому что разнообразный микробиом кишечника связан с широким спектром преимуществ для физического и психического здоровья. От повышения иммунитета до уменьшения воспаления наличие большого количества хороших кишечных бактерий дает впечатляющие результаты.Если вам не нравится проводить время на кухне, чистя фрукты и овощи, возможно, вам что-то нужно.Как уже упоминалось, кожа не только питает разные виды кишечных микробов, чем мясо, но также содержит клетчатку. Клетчатка необходима для здорового микробиома кишечника.Потребление большого количества клетчатки связано с более низким риском сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и рака кишечника. Если вас беспокоит избыток пестицидов на кожуре ваших продуктов, диетолог порекомендовал промыть кожу яблочным уксусом или соленой водой.От кефира до маринованных овощей, от йогурта до чайного гриба, ферментированные продукты переживают бум своей популярности в прошлом веке.Некоторые способы, которыми вы можете включить больше ферментированных продуктов в свой рацион, включают добавление кефира в утреннюю тарелку с мюсли или кашу, а также добавление различных маринованных овощей, чтобы усилить вкус ваших блюд.Ранее МедикФорум писал о медицинских причинах неприятного запаха тела.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.