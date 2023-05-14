Диетолог Пономарева назвала 3 удивительных продукта, которые улучшают ваше здоровье

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Диетолог Пономарева назвала 3 удивительных продукта, которые улучшают ваше здоровье


От сердцевины яблока до кожуры киви диетолог рассказала о четырех неожиданных продуктах, которые она ест, и почему.


«Меня как диетолога часто спрашивают о моей диете, и о том, есть ли что-то, чего я не ем. Нет ничего, что я не ем (если это не мои личные вкусовые предпочтения), потому что ни одна еда не является плохой по своей природе, и нет ничего запрещенного»., - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Вместо этого эксперт считает, что есть несколько «удивительных» вещей, которые вы должны включить в свой режим питания.

Сердцевина яблок и груш


Если вы откусите или надрежете сердцевину этих сладких фруктов.

«Я ем сердцевины своих яблок и груш. Я делаю это, потому что кожура фрукта, внешняя мякоть и сердцевина питают разные кишечные микробы».

Это важно, потому что разнообразный микробиом кишечника связан с широким спектром преимуществ для физического и психического здоровья. От повышения иммунитета до уменьшения воспаления наличие большого количества хороших кишечных бактерий дает впечатляющие результаты.

Шкурки фруктов и овощей


Если вам не нравится проводить время на кухне, чистя фрукты и овощи, возможно, вам что-то нужно.


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«Я ем картофель, морковь и киви с кожурой».

Как уже упоминалось, кожа не только питает разные виды кишечных микробов, чем мясо, но также содержит клетчатку. Клетчатка необходима для здорового микробиома кишечника.

Потребление большого количества клетчатки связано с более низким риском сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и рака кишечника. Если вас беспокоит избыток пестицидов на кожуре ваших продуктов, диетолог порекомендовал промыть кожу яблочным уксусом или соленой водой.


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Ферментированные продукты


От кефира до маринованных овощей, от йогурта до чайного гриба, ферментированные продукты переживают бум своей популярности в прошлом веке.

"Они содержат живые бактерии, известные как пробиотики, которые играют решающую роль в здоровье кишечника и, следовательно, в общем состоянии здоровья". 


Некоторые способы, которыми вы можете включить больше ферментированных продуктов в свой рацион, включают добавление кефира в утреннюю тарелку с мюсли или кашу, а также добавление различных маринованных овощей, чтобы усилить вкус ваших блюд.



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