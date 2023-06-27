Большая разница в давлении на двух руках может говорить о проблемах с сердцем

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измерение давления

Проверяя свое артериальное давление, следует измерять его на двух руках.

ВрачиЕлена Малышева и Герман Гандельман напомнили россиянам:

«Важно мерить давление на двух руках сразу. Если отмечается существенная разница в показателях, это может указывать на серьезные проблемы со здоровьем».

По словам кардиолога Германа Гандельмана, благодаря работе сердца осуществляется приток крови в аорту, которая обеспечивает ее подачу сосудам конечностей. Если сердце здоровое и работает без нарушений, давление в двух руках будет примерно одинаковым (разница в показателях будет минимальной, не больше 5 или 10 делений).

«Если есть препятствие, например, в правой руке расположилась атеросклеротическая бляшка, тогда давление на этой руке будет ниже», - добавила профессор Малышева.

Врач констатировала, что данный симптом говорит об ишемии руки и нехватке кислорода, а подобное изменение является очень опасным. При подозрении на бляшку медик посоветовала выполнить специальный тест.

В свою очередь, у детей большая разница в давлении на двух руках может говорить о пороке сердца. Доктор Малышева подчеркнула, что при измерении АД нужно всегда проверять две руки, а не одну.

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«Если на одной из рук давление ниже более чем на 10 мм рт. ст., нужно бить тревогу и обращаться к врачу», - резюмировала профессор.

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Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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Теги : измерение давления, проблемы с сердцем, Елена Малышева
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