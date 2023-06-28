Кардиолог Варфоломеев назвал продукты полезные для вашего сердца
От цельнозернового хлеба до яблок шесть групп продуктов могут помочь снизить уровень холестерина и, следовательно, сохранить здоровье сердца.
Высокий уровень холестерина является ступенькой к серьезным проблемам со здоровьем, от сердечных заболеваний до инсультов. После статинов здоровая диета является самым популярным способом снизить уровень холестерина.
Жирная рыба
От тунца до скумбрии, от лосося до рыбы-меч, жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают контролировать уровень холестерина.
Это незаменимые жиры, которые помогают поддерживать здоровый уровень холестерина за счет снижения уровня триглицеридов (основного компонента жира в организме человека).
«Для людей с высоким уровнем холестерина рыба является более здоровой альтернативой мясу, особенно красному мясу с высоким содержанием насыщенных жиров», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Цельнозерновые продукты
Цельнозерновые продукты могут помочь преодолеть разрыв между получением удовольствия от таких продуктов, как рис и хлеб, и получением большего количества клетчатки.
Такие продукты, как коричневый рис, цельнозерновые макароны и хлеб из непросеянной муки, содержащие основные углеводы, не только быстро проходят через пищеварительную систему, но и помогают снизить содержание жиров.
Орехи и семечки
«Пытаясь снизить уровень холестерина, важно исключить насыщенные жиры из своего рациона и заменить их более полезными ненасыщенными жирами, такими как орехи. Независимо от того, хотите ли вы перекусить пакетиком полезных орехов или добавить их в пикантные рецепты или салаты, они полезны для организма, поскольку содержат клетчатку, которая может предотвратить попадание холестерина в кровоток».
Овес и ячмень
Оба этих основных продукта содержат растворимый тип клетчатки, называемый бета-глюканом, который образует гель, который прикрепляется к холестерину в кишечнике и препятствует его усвоению организмом.
Ранее МедикФорум писал о продуктах с высоким содержанием калия.
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