Кардиолог Варфоломеев назвал продукты полезные для вашего сердца

Жирная рыба

«Для людей с высоким уровнем холестерина рыба является более здоровой альтернативой мясу, особенно красному мясу с высоким содержанием насыщенных жиров», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Цельнозерновые продукты

Орехи и семечки

«Пытаясь снизить уровень холестерина, важно исключить насыщенные жиры из своего рациона и заменить их более полезными ненасыщенными жирами, такими как орехи. Независимо от того, хотите ли вы перекусить пакетиком полезных орехов или добавить их в пикантные рецепты или салаты, они полезны для организма, поскольку содержат клетчатку, которая может предотвратить попадание холестерина в кровоток».

Овес и ячмень

Высокий уровень холестерина является ступенькой к серьезным проблемам со здоровьем, от сердечных заболеваний до инсультов. После статинов здоровая диета является самым популярным способом снизить уровень холестерина.От тунца до скумбрии, от лосося до рыбы-меч, жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают контролировать уровень холестерина.Это незаменимые жиры, которые помогают поддерживать здоровый уровень холестерина за счет снижения уровня триглицеридов (основного компонента жира в организме человека).Цельнозерновые продукты могут помочь преодолеть разрыв между получением удовольствия от таких продуктов, как рис и хлеб, и получением большего количества клетчатки.Такие продукты, как коричневый рис, цельнозерновые макароны и хлеб из непросеянной муки, содержащие основные углеводы, не только быстро проходят через пищеварительную систему, но и помогают снизить содержание жиров.Оба этих основных продукта содержат растворимый тип клетчатки, называемый бета-глюканом, который образует гель, который прикрепляется к холестерину в кишечнике и препятствует его усвоению организмом.Ранее МедикФорум писал о продуктах с высоким содержанием калия.

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