Врач Захарова назвала продукты, которые следует есть летом

При высокой температуре особенно важно придерживаться сбалансированной диеты, обеспечивающей организм достаточным количеством жидкости, важных питательных веществ и электролитов.





Выбирайте легкие, богатые водой продукты, которые увлажняют и охлаждают ваше тело. Избегайте тяжелой, жирной пищи и вместо этого сосредоточьтесь на частых приемах пищи небольшими порциями.

Кулинарное охлаждение: правильное питание в жару

"Отдавайте предпочтение свежим фруктам и овощам, так как они содержат много воды и, таким образом, обеспечивают достаточную гидратацию", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Бананы и авокадо являются хорошими источниками калия, а орехи и семена богаты магнием".

"Это поможет сохранить ваш метаболизм стабильным и не будет излишне напрягать ваше тело".

"Примеры включают огурец, мяту, цитрусовые, кокос и зеленые листовые овощи".

в жаркие дни имеет смысл сосредоточиться на легкоусвояемой пище.Для этого идеально подходят арбузы, огурцы, ягоды и салаты. В жару избегайте тяжелой и жирной пищи, так как это создает нагрузку на пищеварение.когда вы потеете, ваше тело теряет не только воду, но и важные электролиты, такие как натрий, калий и магний. Чтобы компенсировать эту потерю, вам следует прибегнуть ктаким как соль, оливки и бобовые.вместо обильных приемов пищи, которые могут вызвать стресс для организма, выбирайте более частые перерывы на прием пищи.Ешьте легкие закуски, такие как йогурт с фруктами, овощные палочки с хумусом или пейте освежающий коктейль.некоторые фрукты и овощи естественным образом охлаждают тело изнутри.Эти продукты обладают охлаждающим эффектом и освежают, когда жарко.Ранее МедикФорум писал о вреде чеснока.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.