Диетолог Пономарева дала рецепт шоколадного десерта на 44 ккал - "вкусно и подходит для похудения"

«Насыщенный, сливочный этот хумус из темного шоколада просто необходим, чтобы иметь его под рукой. Его очень легко сделать за пять минут. Невероятно универсальный и хорошо сочетается с фруктами и тостами», - говорит Пономарева.

Поместите ингредиенты в блендер или высокоскоростной кухонный комбайн вместе с двумя столовыми ложками воды.

Смешивайте в течение нескольких минут. Смесь должна стать шелковистой. При необходимости добавьте больше воды, следя за тем, чтобы вы делали это только по столовой ложке за раз.

"Когда все будет готово, дайте ему оттаять в холодильнике на ночь и хорошенько перемешайте перед подачей на стол. Или разморозьте его и поместите в блендер на несколько секунд, чтобы восстановить кремообразную консистенцию".

В то время как многие худеющие любят отказываться от шоколада и сладостей, похудение не обязательно означает полный отказ от угощений. Возможно, нецелесообразно есть плитки и плитки шоколада каждый день, но нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться им в умеренных количествах.который содержит всего 44 калории. Он идеально подходит для людей, которые хотят похудеть, или тех, кто просто ищет полезный десерт.Он также содержит всего пять ингредиентов, так что помимо того, что он питательный и быстрый, он еще и дешевый - результат.1,5 стакана вареного нута, банка (приготовленный с нуля или консервированный подойдет, но консервированный намного быстрее)1/3 стакана кленового сиропа1,4 стакана арахисового масла или любого другого орехового/семенного масла1, 4 стакана какао-порошкаОдна чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых калием.

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