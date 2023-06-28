Диетолог Пономарева дала рецепт шоколадного десерта на 44 ккал - "вкусно и подходит для похудения"
Похудевшим стоит попробовать этот простой десерт без выпечки. Менее 100 калорий на порцию идеально подходит для похудения.
В то время как многие худеющие любят отказываться от шоколада и сладостей, похудение не обязательно означает полный отказ от угощений. Возможно, нецелесообразно есть плитки и плитки шоколада каждый день, но нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться им в умеренных количествах.
Врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум дала рецепт сливочного хумуса из темного шоколада, который содержит всего 44 калории. Он идеально подходит для людей, которые хотят похудеть, или тех, кто просто ищет полезный десерт.
«Насыщенный, сливочный этот хумус из темного шоколада просто необходим, чтобы иметь его под рукой. Его очень легко сделать за пять минут. Невероятно универсальный и хорошо сочетается с фруктами и тостами», - говорит Пономарева.
Он также содержит всего пять ингредиентов, так что помимо того, что он питательный и быстрый, он еще и дешевый - результат.
Ингредиенты
1,5 стакана вареного нута, банка (приготовленный с нуля или консервированный подойдет, но консервированный намного быстрее)
1/3 стакана кленового сиропа
1,4 стакана арахисового масла или любого другого орехового/семенного масла
1, 4 стакана какао-порошка
Одна чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)
- Поместите ингредиенты в блендер или высокоскоростной кухонный комбайн вместе с двумя столовыми ложками воды.
- Смешивайте в течение нескольких минут. Смесь должна стать шелковистой. При необходимости добавьте больше воды, следя за тем, чтобы вы делали это только по столовой ложке за раз.
"Когда все будет готово, дайте ему оттаять в холодильнике на ночь и хорошенько перемешайте перед подачей на стол. Или разморозьте его и поместите в блендер на несколько секунд, чтобы восстановить кремообразную консистенцию".
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