Диетолог Пономарева рассказывает о 3 фруктах, которые мешают вашему похудению

"Такие фрукты, как ананас, манго и дыня, могут быть вкусными, но эти сладкие угощения следует ограничить. Вместо этого худеющие должны наслаждаться ягодами, яблоками и грушами", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Несмотря на то, что их очень быстро и легко достать, сухие завтраки, как правило, нагружены сахаром, и их следует избегать".

«Я рекомендую начинать день с яиц. Здоровые жиры и масла важны, поэтому худеющим следует увеличить потребление оливкового масла, жирной рыбы и авокадо. Также подойдет жирный йогурт».

Хотя людям, сидящим на диете, обычно рекомендуется перекусывать фруктами, диетолог предполагает, что есть некоторые худеющие, которых следует «избегать».Это потому, что они содержат «меньше сахара», а сахар — это то, что худеющие должны ограничивать в своем режиме похудения. Еще одним аспектом «прямого сокращения сахара» являетсяТем не менее, от десерта не нужно отказываться полностью: эксперт рекомендует плитку темного шоколада или ягоды.Овсяные хлопья (не быстрого приготовления) являются лучшей альтернативой, поскольку они содержат больше клетчатки и меньше сахара. Всякий раз, когда есть возможность, отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам, а не белому рису, хлебу или макаронам.Пономарева также посоветовала худеющим избегать продуктов с низким содержанием жира, поскольку жиры с высоким содержанием жира «оставят вас сытыми».Ранее МедикФорум писал о дефиците магния.

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