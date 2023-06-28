Нутрициолог Строков объяснил насколько полезен ананас - витамины, минералы и бромелайн

Летом ананас является одним из самых популярных тропических фруктов благодаря своему сладкому вкусу. Вы можете увидеть, насколько здоровы ананасы, по их питательному профилю.









"Среди витаминов особенно выделяется высокое содержание витамина С, а среди минералов марганца. Ананасы также очень низкокалорийны. Однако из-за высокого содержания сахара ананасы следует есть только в умеренных количествах", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Ананас: тропический фрукт с желтой мякотью очень полезен

Есть также 320 миллиграммов марганца на 100 граммов. Марганец важен для здоровья костей, энергетического обмена и соединительной ткани.

Ананас также содержит 19 миллиграммов витамина С на 100 г. сладкий фрукт поддерживает иммунную систему вашего организма и защищает его от свободных радикалов.

Еще один ингредиент, содержащийся в ананасе, — бромелайн.

"Это помогает вашему организму метаболизировать белки и, таким образом, способствует наращиванию мышечной массы".

Ананас содержит около 60 килокалорий на 100 граммов мякоти и чрезвычайно низкокалориен. Содержание воды в плодах составляет 85 процентов.Тропический фрукт содержит много фруктозы, а именно около 10 граммов на 100 граммов, именно поэтому не стоит есть ананас слишком много.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые богаты калием.

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