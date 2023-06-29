Врач Исагулян: хроническая боль является отдельным заболеванием
Врач-алколог Эмиль Исагулян: если боль возникает не как эпизодический дискомфорт, а на постоянной основе, – ее нужно лечить.
Врач Исагулян заявил в интервью, что хроническая боль, особенно возникающая после 40 лет, является серьезной причиной после обращения к врачу. При этом локализуется ли она в лице, голове, спине или других частях тела, значение не имеет.
«Особое внимание следует уделить, когда при дискомфорте человек вынужден принимать анальгетики. В этом случае следует обязательно посетить специалиста», - сообщил Эмиль Исагулян «Вечерней Москве».
Врач подчеркнул, что хронические болевые синдромы, согласно Международной классификации болезней, являются. отдельным заболеванием.
«Хроническую боль выделили как отдельный недуг. То есть это уже не симптом, а заболевание».
Что относится к болевым синдромам:
- мигрень
- кластерные боли
- лицевая боль
- радикулопатия
- невропатия
- невралгия.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ноги могут болеть из-за неправильно подобранной обуви.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Эмиль Исагулян
Здоровье
врач-нейрохирург-алголог, кандидат медицинских наук
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