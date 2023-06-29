Врач Исагулян: хроническая боль является отдельным заболеванием

«Особое внимание следует уделить, когда при дискомфорте человек вынужден принимать анальгетики. В этом случае следует обязательно посетить специалиста», - сообщил Эмиль Исагулян «Вечерней Москве».

«Хроническую боль выделили как отдельный недуг. То есть это уже не симптом, а заболевание».

мигрень

кластерные боли

лицевая боль

радикулопатия

невропатия

невралгия.

Врач Исагулян заявил в интервью, что хроническая боль, особенно возникающая после 40 лет, является серьезной причиной после обращения к врачу. При этом локализуется ли она в лице, голове, спине или других частях тела, значение не имеет.Врач подчеркнул, что хронические болевые синдромы, согласно Международной классификации болезней, являются. отдельным заболеванием.Что относится к болевым синдромам:При их возникновении необходимо обращаться к специалистам, алкологам, констатировал медик. Он призвал не терпеть эти болевые синдромы после 40 лет и не заниматься их самолечением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ноги могут болеть из-за неправильно подобранной обуви

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