Врач Исагулян: хроническая боль является отдельным заболеванием

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боль в спине

Врач-алколог Эмиль Исагулян: если боль возникает не как эпизодический дискомфорт, а на постоянной основе, – ее нужно лечить.

Врач Исагулян заявил в интервью, что хроническая боль, особенно возникающая после 40 лет, является серьезной причиной после обращения к врачу. При этом локализуется ли она  в лице, голове, спине или других частях тела, значение не имеет.

«Особое внимание следует уделить, когда при дискомфорте человек вынужден принимать анальгетики. В этом случае следует обязательно посетить специалиста», -  сообщил Эмиль Исагулян «Вечерней Москве».

Врач подчеркнул, что хронические болевые синдромы, согласно Международной классификации болезней, являются. отдельным заболеванием.

Гены отвечают за хроническую боль


«Хроническую боль выделили как отдельный недуг. То есть это уже не симптом, а заболевание».

Что относится к болевым синдромам:
  • мигрень
  • кластерные боли
  • лицевая боль
  • радикулопатия
  • невропатия
  • невралгия.
При их возникновении необходимо обращаться к специалистам, алкологам, констатировал медик. Он призвал не терпеть эти болевые синдромы после 40 лет и не заниматься их самолечением.

Ученые нашли причину хронической боли


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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Эмиль Исагулян
Эмиль Исагулян
Здоровье
врач-нейрохирург-алголог, кандидат медицинских наук
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Теги : хроническая боль, советы врачей, Эмиль Исагулян
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