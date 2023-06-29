Гепатолог Южнова: фиброз печени влияет на способности мозга — признаки болезни

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Гепатолог Южнова: фиброз печени влияет на способности мозга — признаки болезни


Предотвращение заболеваний печени может отсрочить возникновение таких состояний, как деменция.


Печень – один из наших жизненно важных органов, обеспечивающий более 500 функций организма.

Поэтому повреждение печени может быть опасным, а более поздние стадии рубцевания потенциально могут привести к печеночной недостаточности и даже к раку. Фиброз — это название первых стадий рубцевания печени, вызванных постоянным воспалением.

Это происходит из-за различных хронических заболеваний печени, включая жировую болезнь печени и болезни печени, связанные с алкоголем. Однако новые исследования показывают, что фиброз связан не только с повреждением печени.


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Фиброз связан со снижением когнитивных способностей и, в некоторых частях мозга, с уменьшением объема мозга.

«Это может быть связано с воспалением. Все больше и больше людей начинают понимать, что нет такого разделения между расстройствами, связанными с мозгом, и другими типами физических заболеваний. Мы начинаем понимать, что заболевания печени, сердца и другие заболевания влияют на мозг, а нарушения мозга влияют на организм», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


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Исследователи специально изучали фиброз печени, когнитивные функции, включая рабочую память, способность решать новые задачи и скорость обработки информации, а также объем серого вещества в различных областях мозга.

Они обнаружили, что по сравнению со здоровыми участниками у людей с фиброзом печени, как правило, были снижены когнитивные способности и уменьшен объем серого вещества в нескольких областях мозга, включая гиппокамп, таламус, полосатое тело и ствол мозга.



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