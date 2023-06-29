Дерматолог Гольдин призвал избегать использования вазелина при солнечных ожогах

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Дерматолог Гольдин призвал избегать использования вазелина при солнечных ожогах


Нанесение вазелина на обожженную солнцем кожу может привести к еще большему раздражению кожи.


Многие летом страдают от солнечных ожогов. В попытке успокоить воспаленную кожу и из-за отсутствия подходящего средства после загара у некоторых может возникнуть соблазн натереть любую мазь.

Вазелин, однако, сделает обожженную солнцем кожу более горячей и зудящей, так как нефтяной барьер препятствует утечке тепла.

«Остерегайтесь использования кремов или лосьонов, содержащих вазелин, бензокаин или лидокаин. Они могут либо задерживать тепло в коже, либо вызывать местное раздражение кожи», - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.


Овсянка могут быть гораздо более подходящим домашним средством от обгоревшей на солнце кожи.

«Хорошо известно, что овес и овсянка уменьшают воспаление. И они есть в некоторых коммерческих брендах для лечения таких вещей, как экзема, из-за его противовоспалительного действия».


Добавление овса в теплую воду для ванны может помочь облегчить обгоревшую кожу.

Средства от солнечных ожогов, рекомендованные Гольдином, включают:
  • Как можно скорее уйти с солнца
  • Охлаждение кожи прохладным душем, ванной или влажной тканью.
  • Нанесите крем после загара
  • Пейте много воды, чтобы предотвратить обезвоживание
  • При любой боли принимайте обезболивающие, такие как парацетамол или ибупрофен
  • Закрывайте обожженную кожу от прямых солнечных лучей до полного заживления кожи.


Лучшие домашние средства против солнечных ожогов



В дополнение к избеганию нанесения вазелина на обожженную солнцем кожу:
  • Не кладите лед или пакеты со льдом на обожженную солнцем кожу
  • Не вскрывайте волдыри
  • Не царапайте и не пытайтесь удалить шелушащуюся кожу
  • Не надевайте обтягивающую одежду на обожженную солнцем кожу.

Любая открытая кожа должна быть покрыта солнцезащитным фактором SPF 30, который эффективно защищает от лучей UVA и UVB. Но люди должны воздерживаться от пребывания на солнце с 10:00 до 16:00, когда солнечные лучи очень интенсивны.



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