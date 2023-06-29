Дерматолог Гольдин призвал избегать использования вазелина при солнечных ожогах

«Остерегайтесь использования кремов или лосьонов, содержащих вазелин, бензокаин или лидокаин. Они могут либо задерживать тепло в коже, либо вызывать местное раздражение кожи», - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

«Хорошо известно, что овес и овсянка уменьшают воспаление. И они есть в некоторых коммерческих брендах для лечения таких вещей, как экзема, из-за его противовоспалительного действия».

Как можно скорее уйти с солнца

Охлаждение кожи прохладным душем, ванной или влажной тканью.

Нанесите крем после загара

Пейте много воды, чтобы предотвратить обезвоживание

При любой боли принимайте обезболивающие, такие как парацетамол или ибупрофен

Закрывайте обожженную кожу от прямых солнечных лучей до полного заживления кожи.

Не кладите лед или пакеты со льдом на обожженную солнцем кожу

Не вскрывайте волдыри

Не царапайте и не пытайтесь удалить шелушащуюся кожу

Не надевайте обтягивающую одежду на обожженную солнцем кожу.

Многие летом страдают от солнечных ожогов. В попытке успокоить воспаленную кожу и из-за отсутствия подходящего средства после загара у некоторых может возникнуть соблазн натереть любую мазь.Вазелин, однако, сделает обожженную солнцем кожу более горячей и зудящей, так как нефтяной барьер препятствует утечке тепла.Овсянка могут быть гораздо более подходящим домашним средством от обгоревшей на солнце кожи.Добавление овса в теплую воду для ванны может помочь облегчить обгоревшую кожу.Любая открытая кожа должна быть покрыта солнцезащитным фактором SPF 30, который эффективно защищает от лучей UVA и UVB. Но люди должны воздерживаться от пребывания на солнце с 10:00 до 16:00, когда солнечные лучи очень интенсивны.Ранее МедикФорум писал о непереносимости глютна.

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