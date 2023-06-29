Дерматолог Гольдин призвал избегать использования вазелина при солнечных ожогах
Нанесение вазелина на обожженную солнцем кожу может привести к еще большему раздражению кожи.
Многие летом страдают от солнечных ожогов. В попытке успокоить воспаленную кожу и из-за отсутствия подходящего средства после загара у некоторых может возникнуть соблазн натереть любую мазь.
Вазелин, однако, сделает обожженную солнцем кожу более горячей и зудящей, так как нефтяной барьер препятствует утечке тепла.
«Остерегайтесь использования кремов или лосьонов, содержащих вазелин, бензокаин или лидокаин. Они могут либо задерживать тепло в коже, либо вызывать местное раздражение кожи», - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.
Овсянка могут быть гораздо более подходящим домашним средством от обгоревшей на солнце кожи.
«Хорошо известно, что овес и овсянка уменьшают воспаление. И они есть в некоторых коммерческих брендах для лечения таких вещей, как экзема, из-за его противовоспалительного действия».
Добавление овса в теплую воду для ванны может помочь облегчить обгоревшую кожу.
Средства от солнечных ожогов, рекомендованные Гольдином, включают:
- Как можно скорее уйти с солнца
- Охлаждение кожи прохладным душем, ванной или влажной тканью.
- Нанесите крем после загара
- Пейте много воды, чтобы предотвратить обезвоживание
- При любой боли принимайте обезболивающие, такие как парацетамол или ибупрофен
- Закрывайте обожженную кожу от прямых солнечных лучей до полного заживления кожи.
В дополнение к избеганию нанесения вазелина на обожженную солнцем кожу:
- Не кладите лед или пакеты со льдом на обожженную солнцем кожу
- Не вскрывайте волдыри
- Не царапайте и не пытайтесь удалить шелушащуюся кожу
- Не надевайте обтягивающую одежду на обожженную солнцем кожу.
Любая открытая кожа должна быть покрыта солнцезащитным фактором SPF 30, который эффективно защищает от лучей UVA и UVB. Но люди должны воздерживаться от пребывания на солнце с 10:00 до 16:00, когда солнечные лучи очень интенсивны.
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