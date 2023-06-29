Невролог Исайкин: онемение в пальцах и «прострелы» указывают на грыжу

«Симптомные грыжи межпозвоночных дисков рассасываются в 60–70% случаев», - сообщил медик «Газете.ру».

«Неврологическая корешковая симптоматика уходит через три-шесть недель, а уменьшение грыжи начинается через два месяца», – объяснил невролог.

«Операция необходима, только если у пациента из-за грыжи возникают нарушения мочеиспускания, восходящий парез (ослабление) и онемение в аногенитальной области», - констатировал специалист.

неожиданная боль в спине

онемение в пальцах

«прострелы».

Невролог Исайкин рассказал в интервью, что в большинстве случаев грыжи, вызывающие боли в спине проходят самостоятельноБоль, которую человек испытывает при возникновении грыжи провоцируют обычно крупные образования, способствующие механическому сдавливанию нервных корешков. Кроме того, на появление болевого синдрома влияет воспаление – чем оно значительнее, тем больше дискомфорта оставляют неприятные ощущения.Но даже в тех случаях, когда пострадавшие жалуются на сильную боль, грыжа способна уменьшиться самостоятельно, а болевые ощущения – сначала ослабеть, а затем пройти. Пациентам лишь нужно набраться терпения и дождаться позитивных изменений.В общей сложности срок избавления от болезненных симптомов грыжи и ее уменьшения может составить от 2 месяцев до одного года, отметил Исайкин. Врач заявил, что в течение этого времени не следует прибегать к операции по удалению грыжи.Исайкин добавил, что бывают бессимптомные грыжи, которые не подлежат оперированию. Тем не менее, с их наличием в позвоночнике связан определенный дискомфорт. О том, что у человека имеются такие грыжи, могут говорить следующие симптомы:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что хроническая боль является отдельным заболеванием.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.