Невролог Исайкин: онемение в пальцах и «прострелы» указывают на грыжу

321 Фото: https://unsplash.com/photos/hBLf2nvp-Yc
массаж спины

Невролог Алексей Исайкин рассказал, в каких случаях необходима операция по удалению межпозвоночной грыжи.

Невролог Исайкин рассказал в интервью, что в большинстве случаев грыжи, вызывающие боли в спине проходят самостоятельно

«Симптомные грыжи межпозвоночных дисков рассасываются в 60–70% случаев», - сообщил медик «Газете.ру».

Боль, которую человек испытывает при возникновении грыжи провоцируют обычно крупные образования, способствующие механическому сдавливанию нервных корешков. Кроме того, на появление болевого синдрома влияет воспаление – чем оно значительнее, тем больше дискомфорта оставляют неприятные ощущения.

Но даже в тех случаях, когда пострадавшие жалуются на сильную боль, грыжа способна уменьшиться самостоятельно, а болевые ощущения – сначала ослабеть, а затем пройти. Пациентам лишь нужно набраться терпения и дождаться позитивных изменений.

Врач: ощущения в пальцах ног указывают на возможный диабет 2 типа


«Неврологическая корешковая симптоматика уходит через три-шесть недель, а уменьшение грыжи начинается через два месяца», – объяснил невролог.

В общей сложности срок избавления от болезненных симптомов грыжи и ее уменьшения может составить от 2 месяцев до одного года, отметил Исайкин. Врач заявил, что в течение этого времени не следует прибегать к операции по удалению грыжи.

5 опасных причин онемения в пальцах


«Операция необходима, только если у пациента из-за грыжи возникают нарушения мочеиспускания, восходящий парез (ослабление) и онемение в аногенитальной области», - констатировал специалист.

Исайкин добавил, что бывают бессимптомные грыжи, которые не подлежат оперированию. Тем не менее, с их наличием в позвоночнике связан определенный дискомфорт. О том, что у человека имеются такие грыжи, могут говорить следующие симптомы:
  • неожиданная боль в спине
  • онемение в пальцах
  • «прострелы».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что хроническая боль является отдельным заболеванием.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Исайкин
Алексей Исайкин
Здоровье
врач-невролог
Читать MedikForum.ru в
Озон лечит грыжи без операций
Врач рассказал, какие грыжи являются наиболее опасными
Эксперт развенчал популярные мифы о грыжах
Теги : межпозвоночная грыжа, советы врачей, Алексей Исайкин
Терапевт Чернышова: отказ от мяса у пожилых людей способствует переломам
Врач Неумолотова: при хроническом стрессе возникает ряд физических недомоганий
Невролог Исайкин: онемение в пальцах и «прострелы» указывают на грыжу