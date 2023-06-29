Невролог Исайкин: онемение в пальцах и «прострелы» указывают на грыжу
Невролог Алексей Исайкин рассказал, в каких случаях необходима операция по удалению межпозвоночной грыжи.
Невролог Исайкин рассказал в интервью, что в большинстве случаев грыжи, вызывающие боли в спине проходят самостоятельно
«Симптомные грыжи межпозвоночных дисков рассасываются в 60–70% случаев», - сообщил медик «Газете.ру».
Боль, которую человек испытывает при возникновении грыжи провоцируют обычно крупные образования, способствующие механическому сдавливанию нервных корешков. Кроме того, на появление болевого синдрома влияет воспаление – чем оно значительнее, тем больше дискомфорта оставляют неприятные ощущения.
Но даже в тех случаях, когда пострадавшие жалуются на сильную боль, грыжа способна уменьшиться самостоятельно, а болевые ощущения – сначала ослабеть, а затем пройти. Пациентам лишь нужно набраться терпения и дождаться позитивных изменений.
«Неврологическая корешковая симптоматика уходит через три-шесть недель, а уменьшение грыжи начинается через два месяца», – объяснил невролог.
В общей сложности срок избавления от болезненных симптомов грыжи и ее уменьшения может составить от 2 месяцев до одного года, отметил Исайкин. Врач заявил, что в течение этого времени не следует прибегать к операции по удалению грыжи.
«Операция необходима, только если у пациента из-за грыжи возникают нарушения мочеиспускания, восходящий парез (ослабление) и онемение в аногенитальной области», - констатировал специалист.
Исайкин добавил, что бывают бессимптомные грыжи, которые не подлежат оперированию. Тем не менее, с их наличием в позвоночнике связан определенный дискомфорт. О том, что у человека имеются такие грыжи, могут говорить следующие симптомы:
- неожиданная боль в спине
- онемение в пальцах
- «прострелы».
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Алексей Исайкин
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врач-невролог
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