Нутрициолог Строков: эти 3 продукта для завтрака помогут гипертоникам - богаты калием

"Есть три продукта и напитка, которые обычно употребляют на завтрак с высоким содержанием калия, чтобы помочь снизить уровень артериального давления первым делом с утра", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Авокадо

Простой йогурт

Апельсиновый сок.





Авокадо

"От фруктового салата до тостов с авокадо, от изысканного рыбного ужина до тарелки спагетти с помидорами — существует так много отличных способов насытиться калием".

Простой йогурт

«Йогурт — отличный источник кальция, рибофлавина и калия. Одна чашка (245 граммов) этого сливочного лакомства содержит 380 мг калия».





Апельсиновый сок

«Продукты, которые являются хорошим источником калия, такие как 100-процентный апельсиновый сок, могут быть полезны для здоровья сердца».

Высокое кровяное давление является самым большим фактором риска инсульта, а также может привести к сердечным приступам, почечной недостаточности и даже сосудистой деменции.Диета является ключевым фактором, влияющим на уровень артериального давления. Соль является одной из основных причин высокого кровяного давления.Это связано с тем, что натрий заставляет организм удерживать воду, оказывая давление на стенки кровеносных сосудов. Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием калия может снизить кровяное давление, так как этот минерал удаляет натрий .Это:Половина авокадо содержит около 364 миллиграммов (мг) калия. Полстакана сливочного авокадо содержит около 364 мг калия.Употребление простого йогурта имеет несколько преимуществ для здоровья.Чашка свежевыжатого апельсинового сока может содержать до 496 мг калия.Небольшой стакан (150 мл) стопроцентного апельсинового сока обеспечивает около 7,5% суточной потребности в калии.Ранее МедикФорум писал о пользе томатного сока.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.