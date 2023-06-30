Нутрициолог Строков: эти 3 продукта для завтрака помогут гипертоникам - богаты калием

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Нутрициолог Строков: эти 3 продукта для завтрака помогут гипертоникам - богаты калием


Эти популярные добавки к завтраку могут помочь снизить уровень артериального давления и снизить риск серьезных осложнений со здоровьем.


Высокое кровяное давление является самым большим фактором риска инсульта, а также может привести к сердечным приступам, почечной недостаточности и даже сосудистой деменции.

Диета является ключевым фактором, влияющим на уровень артериального давления. Соль является одной из основных причин высокого кровяного давления.

Это связано с тем, что натрий заставляет организм удерживать воду, оказывая давление на стенки кровеносных сосудов. Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием калия может снизить кровяное давление, так как этот минерал удаляет натрий .

"Есть три продукта и напитка, которые обычно употребляют на завтрак с высоким содержанием калия, чтобы помочь снизить уровень артериального давления первым делом с утра", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Это:
  • Авокадо
  • Простой йогурт
  • Апельсиновый сок.


Авокадо


Половина авокадо содержит около 364 миллиграммов (мг) калия. Полстакана сливочного авокадо содержит около 364 мг калия.

"От фруктового салата до тостов с авокадо, от изысканного рыбного ужина до тарелки спагетти с помидорами — существует так много отличных способов насытиться калием".

Простой йогурт


Употребление простого йогурта имеет несколько преимуществ для здоровья.

«Йогурт — отличный источник кальция, рибофлавина и калия. Одна чашка (245 граммов) этого сливочного лакомства содержит 380 мг калия».


Апельсиновый сок


Чашка свежевыжатого апельсинового сока может содержать до 496 мг калия.



Высокое давление: пять богатых калием продуктов, которые могут помочь его снизить



Небольшой стакан (150 мл) стопроцентного апельсинового сока обеспечивает около 7,5% суточной потребности в калии.

«Продукты, которые являются хорошим источником калия, такие как 100-процентный апельсиновый сок, могут быть полезны для здоровья сердца».



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