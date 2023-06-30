Гепатолог Южнова: сахар, булочки и фрукты - главные причины жирной печени

Правильное питание, которое не нагружает печень, а в лучшем случае даже разгружает ее

Уменьшение калорийности

Делайте более длительные перерывы на прием пищи.





Питание в фокусе — что вредит печени

"Важно исключить хлеб, выпечку, макаронные изделия. Все углеводы расщепляются в кишечнике до глюкозы, быстро попадают в кровь, а инсулин разносит это топливо по клеткам. Если их потребности удовлетворены, но запасы продолжаются, печень превращает глюкозу в жир и сохраняет ее", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

у женщин 240 грамм

у мужчин 300 грамм

"Пример: булочка из белой муки содержит добрых 50 граммов, цельнозерновой вариант — добрых 40 граммов".

Проблемная фруктоза

Жирная печень излечима. Однако лекарств нет, хотя исследования в этом направлении уже ведутся. Но если устранить причины, печень может полностью регенерировать уже через несколько недель.Есть определенные продукты, которые действительно откармливают нашу печень, перегружают орган и запускают турбо с накоплением жира. Прежде всего, слишком много углеводов и сахара в различных формах.Исключение: в случае сложных углеводов, например, в цельнозерновых продуктах с высоким содержанием клетчатки, фруктах и овощах, этот процесс занимает больше времени, а риск жировых отложений ниже, если их не слишком много. Суточная сумма не должна превышать следующих значений:Сахар оказывает такое же фатальное воздействие на печень, если его количество слишком велико. Рекомендуется не более 25 граммов в день, но мы часто потребляем в четыре раза больше.Сахар также включает фруктозу, т.е. фруктовый сахар. Фруктоза, которую часто называют «сахаром для диабетиков», раньше считалась особенно полезной. Потому что его переработка не происходит через кишечник, и инсулин не должен высвобождаться. Но было упущено из виду, что якобы благоприятный прямой метаболизм в печени очень быстро приводит к ожирению и ожирению печени.Ранее МедикФорум писал о пользе томатного сока в жару.

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