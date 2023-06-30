Гепатолог Южнова: сахар, булочки и фрукты - главные причины жирной печени
Причины жировой дистрофии печени очевидны - ваша тарелка.
Жирная печень излечима. Однако лекарств нет, хотя исследования в этом направлении уже ведутся. Но если устранить причины, печень может полностью регенерировать уже через несколько недель.
Здоровая печень это:
- Правильное питание, которое не нагружает печень, а в лучшем случае даже разгружает ее
- Уменьшение калорийности
- Делайте более длительные перерывы на прием пищи.
Питание в фокусе — что вредит печени
Есть определенные продукты, которые действительно откармливают нашу печень, перегружают орган и запускают турбо с накоплением жира. Прежде всего, слишком много углеводов и сахара в различных формах.
"Важно исключить хлеб, выпечку, макаронные изделия. Все углеводы расщепляются в кишечнике до глюкозы, быстро попадают в кровь, а инсулин разносит это топливо по клеткам. Если их потребности удовлетворены, но запасы продолжаются, печень превращает глюкозу в жир и сохраняет ее", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Исключение: в случае сложных углеводов, например, в цельнозерновых продуктах с высоким содержанием клетчатки, фруктах и овощах, этот процесс занимает больше времени, а риск жировых отложений ниже, если их не слишком много. Суточная сумма не должна превышать следующих значений:
- у женщин 240 грамм
- у мужчин 300 грамм
"Пример: булочка из белой муки содержит добрых 50 граммов, цельнозерновой вариант — добрых 40 граммов".
Сахар оказывает такое же фатальное воздействие на печень, если его количество слишком велико. Рекомендуется не более 25 граммов в день, но мы часто потребляем в четыре раза больше.
Проблемная фруктоза
Сахар также включает фруктозу, т.е. фруктовый сахар. Фруктоза, которую часто называют «сахаром для диабетиков», раньше считалась особенно полезной. Потому что его переработка не происходит через кишечник, и инсулин не должен высвобождаться. Но было упущено из виду, что якобы благоприятный прямой метаболизм в печени очень быстро приводит к ожирению и ожирению печени.
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