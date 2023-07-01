Эндокринолог Гуреева: пот, пахнущий аммиаком и тухлыми яйцами говорит о проблемах с печенью и почками

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Эндокринолог Гуреева: пот, пахнущий аммиаком и тухлыми яйцами говорит о проблемах с печенью и почками


По словам врача, изменение запаха вашего тела может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, которые могут потребовать неотложной медицинской помощи.



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Аммиачный пот


Характеризующийся сильным запахом, похожим на запах мочи, аммиачный пот может быть признаком почечной недостаточности.



Холодный пот говорит о серьезных проблемах со здоровьем



«Когда почки отказывают, в кровотоке накапливается мочевина и аммиак, которые высвобождаются с дыханием и потом. Острая почечная недостаточность иногда может возникать внезапно», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Гнилой затхлый пот


Особенно неприятный запах, похожий на «тухлые яйца и чеснок», может спровоцировать тяжелое заболевание печени.

«Это потому, что печень не может выделять серу и выделяет диметилсульфид с потом».

Как контролировать запах тела


Советы тем, кто пытается справиться с неприятным запахом:
  • Ванна или душ два раза в день
  • Используйте антибактериальное мыло, хорошо промывая область паха, половых органов и подмышек
  • Попробуйте смешать одну чайную ложку перекиси водорода с восемью унциями воды (это можно  использовать под мышками, чтобы убить бактерии).
  • Просушите полотенцем сухим чистым полотенцем
  • Используйте сильный антиперспирант, содержащий хлорид аммония
  • Регулярно брейтесь под мышками
  • Носите чистую одежду каждый день, включая чистые носки и трусы
  • Стирайте потную спортивную одежду из спортзала каждый раз, когда вы ее использовали
  • Попробуйте использовать дезодорант в обуви
  • Избегайте острой пищи и чеснока, так как они выделяются вместе с потом.


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