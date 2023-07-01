Эндокринолог Гуреева: пот, пахнущий аммиаком и тухлыми яйцами говорит о проблемах с печенью и почками
По словам врача, изменение запаха вашего тела может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, которые могут потребовать неотложной медицинской помощи.
Аммиачный пот
Характеризующийся сильным запахом, похожим на запах мочи, аммиачный пот может быть признаком почечной недостаточности.
«Когда почки отказывают, в кровотоке накапливается мочевина и аммиак, которые высвобождаются с дыханием и потом. Острая почечная недостаточность иногда может возникать внезапно», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Гнилой затхлый пот
Особенно неприятный запах, похожий на «тухлые яйца и чеснок», может спровоцировать тяжелое заболевание печени.
«Это потому, что печень не может выделять серу и выделяет диметилсульфид с потом».
Как контролировать запах тела
Советы тем, кто пытается справиться с неприятным запахом:
- Ванна или душ два раза в день
- Используйте антибактериальное мыло, хорошо промывая область паха, половых органов и подмышек
- Попробуйте смешать одну чайную ложку перекиси водорода с восемью унциями воды (это можно использовать под мышками, чтобы убить бактерии).
- Просушите полотенцем сухим чистым полотенцем
- Используйте сильный антиперспирант, содержащий хлорид аммония
- Регулярно брейтесь под мышками
- Носите чистую одежду каждый день, включая чистые носки и трусы
- Стирайте потную спортивную одежду из спортзала каждый раз, когда вы ее использовали
- Попробуйте использовать дезодорант в обуви
- Избегайте острой пищи и чеснока, так как они выделяются вместе с потом.
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