Эндокринолог Гуреева: пот, пахнущий аммиаком и тухлыми яйцами говорит о проблемах с печенью и почками

Аммиачный пот

«Когда почки отказывают, в кровотоке накапливается мочевина и аммиак, которые высвобождаются с дыханием и потом. Острая почечная недостаточность иногда может возникать внезапно», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Гнилой затхлый пот

«Это потому, что печень не может выделять серу и выделяет диметилсульфид с потом».

Как контролировать запах тела

Ванна или душ два раза в день

Используйте антибактериальное мыло, хорошо промывая область паха, половых органов и подмышек

Попробуйте смешать одну чайную ложку перекиси водорода с восемью унциями воды (это можно использовать под мышками, чтобы убить бактерии).

Просушите полотенцем сухим чистым полотенцем

Используйте сильный антиперспирант, содержащий хлорид аммония

Регулярно брейтесь под мышками

Носите чистую одежду каждый день, включая чистые носки и трусы

Стирайте потную спортивную одежду из спортзала каждый раз, когда вы ее использовали

Попробуйте использовать дезодорант в обуви

Избегайте острой пищи и чеснока, так как они выделяются вместе с потом.

Характеризующийся сильным запахом, похожим на запах мочи, аммиачный пот может быть признаком почечной недостаточности.Особенно неприятный запах, похожий на «тухлые яйца и чеснок», может спровоцировать тяжелое заболевание печени.Ранее МедикФорум писал о хронической боли.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.