Врач Захарова назвала продукты, богатые триптофаном и магнием - "помогают быстро заснуть"





«Сбалансированная диета с продуктами, богатыми поддерживающими сон питательными веществами, такими как триптофан, магний и витамины группы В, может помочь. Триптофан можно найти в индейке, молочных продуктах и семенах — он способствует выработке серотонина и мелатонина, способствуя расслаблению и сну», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специальной для МедикФорум.

Молоко

Консервированный тунец

Индейка и курица

Овес

Орехи и семена

Шоколад

Цельнозерновой хлеб

Фрукты.

«Витамины группы В можно найти в яйцах, мясе и бобовых, и они способствуют выработке нейротрансмиттеров, которые участвуют в регуляции сна».

«Поддерживайте надлежащую гидратацию в течение дня, но ограничьте потребление воды за несколько часов до сна, чтобы ваше тело не будило вас, чтобы пойти в туалет ночью».

Иногда нам трудно заснуть ночью, даже если есть определенные условия. Температура в помещении, шум и комфорт — все это факторы, которые могут помочь или помешать получить необходимые семь-девять часов.Врач рекомендовала есть продукты, богатые аминокислотой под названием триптофан.К продуктам, богатым магнием, относятсяТо, что вы пьете, может повлиять на ваш сон.Кофеин и другие стимуляторы мешают организму естественным образом успокаиваться и расслабляться, поэтому вы можете установить время в течение дня, после которого вы прекращаете употреблять кофеин, в зависимости от вашей чувствительности к нему.Ранее МедикФорум писал о хронической боли.

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