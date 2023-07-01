Врач Захарова назвала продукты, богатые триптофаном и магнием - "помогают быстро заснуть"

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Врач Захарова назвала продукты, богатые триптофаном и магнием - "помогают быстро заснуть"


Врач посоветовала не есть определенные продукты, которые могут мешать вам спать по ночам.


Иногда нам трудно заснуть ночью, даже если есть определенные условия. Температура в помещении, шум и комфорт — все это факторы, которые могут помочь или помешать получить необходимые семь-девять часов.

Врач рекомендовала есть продукты, богатые аминокислотой под названием триптофан.

«Сбалансированная диета с продуктами, богатыми поддерживающими сон питательными веществами, такими как триптофан, магний и витамины группы В, может помочь. Триптофан можно найти в индейке, молочных продуктах и семенах — он способствует выработке серотонина и мелатонина, способствуя расслаблению и сну», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специальной для МедикФорум.

Продукты, содержащие триптофан, включают:
  • Молоко
  • Консервированный тунец
  • Индейка и курица
  • Овес
  • Орехи и семена
  • Шоколад
  • Цельнозерновой хлеб
  • Фрукты.


К продуктам, богатым магнием, относятся листовая зелень, орехи и цельнозерновые продукты, которые способствуют расслаблению мышц.

«Витамины группы В можно найти в яйцах, мясе и бобовых, и они способствуют выработке нейротрансмиттеров, которые участвуют в регуляции сна».


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То, что вы пьете, может повлиять на ваш сон.

«Поддерживайте надлежащую гидратацию в течение дня, но ограничьте потребление воды за несколько часов до сна, чтобы ваше тело не будило вас, чтобы пойти в туалет ночью».


Кофеин и другие стимуляторы мешают организму естественным образом успокаиваться и расслабляться, поэтому вы можете установить время в течение дня, после которого вы прекращаете употреблять кофеин, в зависимости от вашей чувствительности к нему.


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