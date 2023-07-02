Нутрициолог Строков назвал лучший напиток, который помогает предотвратить диабет

«Не нужно обладать воображением, чтобы придумать лучший напиток для людей с диабетом 2 типа. Вы не можете победить хорошую, старомодную воду. Вода не содержит углеводов, как и глюкоза», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Пить больше воды — лучший способ помочь почкам снизить уровень глюкозы в крови и предотвратить обезвоживание."

Диабет — это серьезное заболевание, требующее постоянного изменения образа жизни.То, что вы едите и пьете, может повысить риск развития диабета, но также может и снизить его. Эксперт рассказал о лучшем напитке для предотвращения диабета или снижения уровня сахара в крови, если он у вас уже есть.Высокий уровень глюкозы в крови означает, что почкам приходится работать сверхурочно, чтобы вывести глюкозу из организма с мочой, а это означает, что если у вас высокий уровень сахара в крови, это заставляет вас больше мочиться.Чрезмерная жажда является признаком гипергликемии (высокого уровня глюкозы в крови). Люди с высоким уровнем глюкозы в крови более склонны к обезвоживанию, что еще больше увеличивает концентрацию глюкозы в кровотоке.Ранее МедикФорум писал о пяти признаках психических расстройств.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.