Нутрициолог Строков назвал лучший напиток, который помогает предотвратить диабет

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Нутрициолог Строков назвал лучший напиток, который помогает предотвратить диабет


У людей, которые выпивают более одного литра воды в день, риск развития диабета 2 типа снижается на 28 процентов.


Диабет — это серьезное заболевание, требующее постоянного изменения образа жизни.



Дешевый напиток очищает кровь от излишков сахара



То, что вы едите и пьете, может повысить риск развития диабета, но также может и снизить его. Эксперт рассказал о лучшем напитке для предотвращения диабета или снижения уровня сахара в крови, если он у вас уже есть.

«Не нужно обладать воображением, чтобы придумать лучший напиток для людей с диабетом 2 типа. Вы не можете победить хорошую, старомодную воду. Вода не содержит углеводов, как и глюкоза», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Высокий уровень глюкозы в крови означает, что почкам приходится работать сверхурочно, чтобы вывести глюкозу из организма с мочой, а это означает, что если у вас высокий уровень сахара в крови, это заставляет вас больше мочиться.

Чрезмерная жажда является признаком гипергликемии (высокого уровня глюкозы в крови). Люди с высоким уровнем глюкозы в крови более склонны к обезвоживанию, что еще больше увеличивает концентрацию глюкозы в кровотоке.

"Пить больше воды — лучший способ помочь почкам снизить уровень глюкозы в крови и предотвратить обезвоживание."



Напиток, помогающий предотвратить диабет и продлить жизнь



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