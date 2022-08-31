Диабет: красное и белое вино оказалось полезным для снижения сахара в крови

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Диабет: красное и белое вино оказалось полезным для снижения сахара в крови


Диабет 2 типа – это хроническое заболевание, при котором высокий уровень сахара в крови угрожает опустошить организм. Изменение диеты может помочь снизить риски. Популярный алкогольный напиток оказался «полезным» для снижения высокого уровня сахара в крови.

Диабет 2 типа означает, что поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина или инсулин, который она производит, не поглощается клетками. Это приводит к повышению уровня сахара в крови, поскольку за его регулирование отвечает инсулин. Однако есть альтернативный способ укротить высокий уровень сахара в крови: с помощью диеты. Исследования обнаружили некоторые удивительно полезные продукты и напитки.

"Несколько исследований показали, что красное вино обладает свойствами, снижающими уровень сахара в крови. Все участники исследования ели одно и то же сочетание продуктов, но когда дело дошло до того, что пить, некоторые начали выпивать один стакан красного вина в день, некоторые стали выпивать один стакан белого вина в день, а третьи пили минеральную воду. Было обнаружено, что бокал красного вина за ужином может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы у людей с диабетом 2 типа", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


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У любителей вина — как белого, так и красного — улучшился контроль сахара в крови. Важно отметить, что польза от алкоголя быстро перевешивается рисками, если вы превышаете рекомендации.


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Обратитесь к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо симптомы диабета 2 типа или вы беспокоитесь, что у вас может быть более высокий риск заболеть диабетом 2 типа»


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