Диабет: красное и белое вино оказалось полезным для снижения сахара в крови





"Несколько исследований показали, что красное вино обладает свойствами, снижающими уровень сахара в крови. Все участники исследования ели одно и то же сочетание продуктов, но когда дело дошло до того, что пить, некоторые начали выпивать один стакан красного вина в день, некоторые стали выпивать один стакан белого вина в день, а третьи пили минеральную воду. Было обнаружено, что бокал красного вина за ужином может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы у людей с диабетом 2 типа", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.