Невролог Алехина назвала 10 ключевых симптомов фибромиалгии

«Сильная усталость, плохое качество сна, проблемы с памятью и концентрацией (так называемый фиброзный туман) также распространены. Человек с фибромиалгией может иногда испытывать неуклюжесть, приступы головокружения, ощущение жары или холода, болезненные менструации, синдром беспокойных ног, а также онемение или покалывание в руках и ногах», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Фибромиалгия, также известная как синдром фибромиалгии (ФМС), относится к длительному состоянию, которое вызывает боль во всем теле.Хотя фибромиалгией обычно страдают люди в возрасте от 25 до 55 лет, ею может заболеть любой. Точная причина этого состояния неизвестна, но считается, что оно связано с аномальным уровнем определенных химических веществ в мозге и изменениями в том, как центральная нервная система обрабатывает болевые сигналы.Ключевым симптомом является широко распространенная боль, но врач поделилась и другими «предупреждающими» признаками, на которые следует обратить внимание. Люди также могут испытывать скованность и болезненность мышц, сухожилий и суставов.Симптомы, вызванные фибромиалгией, различаются от человека к человеку и могут появляться и исчезать.Вместо того, чтобы полагаться на сильные пероральные обезболивающие, безопаснее использовать местный продукт, который можно наносить непосредственно на место боли, утверждает Алехина.Упражнения очень полезны при фибромиалгии, и ваш лечащий врач может назначить программу упражнений, которую вы можете выполнять самостоятельно или в составе группы, в зависимости от ваших личных предпочтений.Ранее МедикФорум писал о симптомах психических расстройств.

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