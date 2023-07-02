Невролог Алехина назвала 10 ключевых симптомов фибромиалгии

90 Фото: https://pixabay.com/photos/woman-sad-depression-skin-naked-2609115/
Невролог Алехина назвала 10 ключевых симптомов фибромиалгии


Врач перечисляет различные способы, которыми фибромиалгия может привлекать к себе внимание, от проблем со сном до чувства жары или холода.


Фибромиалгия, также известная как синдром фибромиалгии (ФМС), относится к длительному состоянию, которое вызывает боль во всем теле. 

Хотя фибромиалгией обычно страдают люди в возрасте от 25 до 55 лет, ею может заболеть любой. Точная причина этого состояния неизвестна, но считается, что оно связано с аномальным уровнем определенных химических веществ в мозге и изменениями в том, как центральная нервная система обрабатывает болевые сигналы.

Ключевым симптомом является широко распространенная боль, но врач поделилась и другими «предупреждающими» признаками, на которые следует обратить внимание. Люди также могут испытывать скованность и болезненность мышц, сухожилий и суставов. 

«Сильная усталость, плохое качество сна, проблемы с памятью и концентрацией (так называемый фиброзный туман) также распространены. Человек с фибромиалгией может иногда испытывать неуклюжесть, приступы головокружения, ощущение жары или холода, болезненные менструации, синдром беспокойных ног, а также онемение или покалывание в руках и ногах», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Симптомы, вызванные фибромиалгией, различаются от человека к человеку и могут появляться и исчезать.



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Вместо того, чтобы полагаться на сильные пероральные обезболивающие, безопаснее использовать местный продукт, который можно наносить непосредственно на место боли, утверждает Алехина.

Упражнения очень полезны при фибромиалгии, и ваш лечащий врач может назначить программу упражнений, которую вы можете выполнять самостоятельно или в составе группы, в зависимости от ваших личных предпочтений.



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