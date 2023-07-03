Нутрициолог Строков: черника полезна, но не более 100 граммов в день
Черника считается не только полезной для здоровья, но и настоящим суперпродуктом благодаря содержащимся в ней витаминам и антиоксидантам. Однако, как и почти во всем, не переусердствуйте с черникой, потому что употребление слишком большого количества ягод может иметь далеко идущие последствия.
Черника содержитт смесь ценных ингредиентов может сделать кожу более красивой, помочь вам похудеть, улучшить пищеварение и жировой обмен, укрепить иммунную систему и даже снизить риск развития рака.
"Будь то мюсли или смузи, вы действительно должны наслаждаться черникой каждый день — по крайней мере, в определенных пределах", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Суперфуд: черника очень полезна
Черника не зря имеет репутацию суперпродукта. Она содержит много минералов, таких как калий, кальций и магний, и они полезны для костей, зубов и мышц.
А также витамины B1, B2 и B6, которые укрепляют иммунную систему, кроветворение и нервную систему. Черника содержит примерно вдвое меньше витамина С, чем лимон, который также укрепляет иммунную систему и действует как антиоксидант против так называемых свободных радикалов и предотвращает, например, старение кожи и рак.
Вот как правильно порционировать чернику
И еще одна особенность: черника содержит природную салициловую кислоту, которая также известна как болеутоляющий ингредиент в таблетках от головной боли.
Салициловая кислота также действует как разжижитель крови. Людям, принимающим разжижающие кровь препараты, следует избегать дальнейшего приема салициловой кислоты, поскольку это может привести к опасным взаимодействиям, включая внутреннее кровотечение.
"От т 75 до 100 граммов в день совершенно безвредны и очень полезны".
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