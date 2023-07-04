Врач Андреева: даже 11 минутная прогулка предотвращает внезапную сердечную смерть

"Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний чрезвычайно практична и очень проста: достаточно 11-минутной прогулки в день, чтобы предотвратить каждую десятую преждевременную смерть", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Даже умеренные физические нагрузки сохранят ваше здоровье и форму

"Конечно, всегда лучше делать больше, чем меньше. Придерживаясь рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения 150 минут в неделю — это примерно 21 минута в день — вы можете еще больше снизить риск сердечной смерти".

Вот как вы справляетесь со своей 11-минутной нагрузкой каждый день

Не ограничивайте себя в плане спорта. Не всегда это должна быть прогулка. Катание на велосипеде или игра на детской площадке с детьми и внуками также является частью умеренной физической нагрузки.

Оставьте машину и чаще ходите пешком или катайтесь на велосипеде.

и чаще ходите пешком или катайтесь на велосипеде. Всегда поднимайтесь по лестнице, а не на лифте.

Не перенапрягайтесь, а научитесь чувствовать, насколько полезны упражнения для вас и как они улучшают ваше душевное состояние.

Если у вас есть опасения по поводу физических нагрузок, попросите вашего семейного врача заранее тщательно обследовать вас, чтобы вы могли начать активную, здоровую и долгую жизнь без каких-либо беспокойств.

Нет ничего нового в том, что недостаток физических упражнений вреден для здоровья и может иметь ряд негативных последствий. В худшем случае вы даже потеряете несколько лет жизни, потому что сердечно-сосудистая система стареет быстрее.Умеренные физические нагрузки, такие как быстрая ходьба, улучшают кровообращение и снабжение кислородом. Сердечная мышца тренируется и укрепляется.А для первых положительных эффектов на здоровую жизнь достаточно около 75 минут в неделю.С помощью нескольких советов очень легко интегрировать 11-минутный блок в вашу повседневную жизнь. Как только вы привыкнете к этому, вы также можете увеличить нагрузку.Ранее МедикФорум писал о пользе халвы.

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