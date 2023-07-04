Врач Строков предупредил о еде, которая "сократит жизнь на 15 лет"





"Потребление этих продуктов может сократить продолжительность вашей жизни на 10 или 15 лет из-за связанных с этим рисков для здоровья", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков.

Смузи, детские йогурты и бутерброды, купленные в магазине, классифицируются как ультраобработанные. Эти типы продуктов питания сопровождались предупреждением о вреде для здоровья, как и сигареты.Обработанные продукты также повышают аппетит и вызывают плохое самочувствие. Мы поощряем это, потому что это дешево, это везде. Если вы покупаете бутерброд или смузи, они будут ультра-обработанными.Эти продукты должны поставляться с предупреждением о том, что они дешевы и их следует употреблять на свой страх и риск.Это заставит вас переесть на 500 калорий,Ранее МедикФорум писал о пользе халвы.

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