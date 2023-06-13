Нутрициолог Строков: эти 5 продуктов считаются полезными, но на самом деле вредные

Вы должны избегать этих пяти продуктов

Сухие завтраки

"Многие готовые продукты, которые предлагаются в виде мюсли, являются настоящими сахарными бомбами", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Энергетические батончики

Готовые коктейли

Кус-кус

"Потому что оба продукта сделаны из перетертой пшеницы твердых сортов".

Заменители мяса

"Если вы хотите питаться здоровой пищей, вам следует полагаться на натуральные и свежие ингредиенты и по возможности избегать готовых продуктов".

Существует большое заблуждение, что мюсли полезны для здоровья.Если верить производителям, энергетические батончики должны давать нам энергию быстро и легко. Но даже взгляд на длину списка ингредиентов говорит о том, что это не может быть полезно для здоровья. Батончики часто содержат много вредных для здоровья искусственных ингредиентов.Конечно, фрукты содержат много важных витаминов. Однако в дешёвых готовых смузи из супермаркета особенно много сахара — часто даже маленькая бутылочка превышает рекомендуемую суточную норму.Многие люди не знают, что кускус сам по себе не является богатым питательными веществами зерном. Зерна кускуса так же полезны или вредны, как и коммерческие макароны.Многие веганские или вегетарианские продукты, предназначенные в качестве альтернативы мясным продуктам, содержат слишком много соли или усилителей вкуса.Ранее МедикФорум писал о визуальных признаках тромбоза.

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