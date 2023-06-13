Нутрициолог Строков: эти 5 продуктов считаются полезными, но на самом деле вредные
Многие люди ценят здоровое и сбалансированное питание. Однако продукты часто продаются нам как полезные, когда на самом деле все обстоит наоборот.
Вы должны избегать этих пяти продуктов
Сухие завтраки
Существует большое заблуждение, что мюсли полезны для здоровья.
"Многие готовые продукты, которые предлагаются в виде мюсли, являются настоящими сахарными бомбами", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Энергетические батончики
Если верить производителям, энергетические батончики должны давать нам энергию быстро и легко. Но даже взгляд на длину списка ингредиентов говорит о том, что это не может быть полезно для здоровья. Батончики часто содержат много вредных для здоровья искусственных ингредиентов.
Готовые коктейли
Конечно, фрукты содержат много важных витаминов. Однако в дешёвых готовых смузи из супермаркета особенно много сахара — часто даже маленькая бутылочка превышает рекомендуемую суточную норму.
Кус-кус
Многие люди не знают, что кускус сам по себе не является богатым питательными веществами зерном. Зерна кускуса так же полезны или вредны, как и коммерческие макароны.
"Потому что оба продукта сделаны из перетертой пшеницы твердых сортов".
Заменители мяса
Многие веганские или вегетарианские продукты, предназначенные в качестве альтернативы мясным продуктам, содержат слишком много соли или усилителей вкуса.
"Если вы хотите питаться здоровой пищей, вам следует полагаться на натуральные и свежие ингредиенты и по возможности избегать готовых продуктов".
Ранее МедикФорум писал о визуальных признаках тромбоза.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий