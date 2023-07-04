Хирург Умнов: через трещины на пятках можно заразиться опасными инфекциями

«Этот косметический дефект может стать открытыми воротами для серьезных инфекций, которые можно подхватить как на улице, надев открытую летнюю обувь, так и в спортзале, бассейне, на природе, пройдясь босиком», - поделился медик с «Лайфом».

Хирург Умнов посоветовал россиянам не оставлять без должного внимания появление трещин на пятках. Врач предупредил, что через трещины на пятках можно заразиться опасными инфекциями, спровоцировать нагноение, которое будет влиять на качество жизни.Александр Умнов отметил, что возникновение это проблемы может быт связано с рядом причин. Кожа на пятках становится менее эластичной и более уязвимой из-за снижения уровня таких белков как коллаген и эластин. Это происходит в силу возраста, курения и других вредных привычек, плохого питания, значительных физических нагрузок при отсутствии должного ухода.Врач посоветовал помнить, что появление трещин на пятках может быть связано с имеющимся сахарным диабетом. Кроме того, на их возникновение влияют такие проблемы со здоровьем как железодефицитная анемия, дефициты витаминов, микоз стоп. Поэтому, если человека начинают донимать трещины на пятках, следует обратиться к врачу и выяснить, нет ли скрытой патологии.Ранее портал MedikForum.ru писал об опасных причинах растущего живота у людей без лишнего веса.

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