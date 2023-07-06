Гепатолог Южнова назвала признаки заболевания печени - что делать, чтобы сохранить орган

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Гепатолог Южнова назвала признаки заболевания печени - что делать, чтобы сохранить орган


Печень – жизненно важный орган, выполняющий более 500 функций организма. К ним относятся преобразование пищи в энергию и удаление токсинов из крови.


Поэтому любое повреждение печени может иметь разрушительные последствия.



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"Существует несколько типов заболеваний печени, включая жировой гепатоз, алкогольное заболевание печени и гепатит. На ранних стадиях они обычно не проявляются симптомами, они, как правило, проявляются по мере прогрессирования заболевания. Часто симптомы появляются, когда болезнь развилась до цирроза, то есть когда печень становится рубцовой и шероховатой после многих лет повреждения", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


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Они включают:
  • Усталость и слабость
  • Потеря аппетита
  • Потеря веса и истощение мышц
  • Тошнота и рвота
  • Болезненность или боль в области печени
  • Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии
  • Очень зудит кожа
  • Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
  • Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа или кровоточивость десен
  • Выпадение волос
  • Лихорадка и приступы озноба
  • Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости 
  • Вздутие живота.

Причина заболевания будет зависеть от того, какой тип у человека. 90 процентов случаев связаны с алкоголем, ожирением, гепатитом B и гепатитом C, что делает большинство случаев предотвратимыми.

Чтобы снизить риск заболевания печени, Южнова советует:
  • Поддерживать здоровый вес
  • Не пить слишком много алкоголя.


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