Гепатолог Южнова назвала признаки заболевания печени - что делать, чтобы сохранить орган
Печень – жизненно важный орган, выполняющий более 500 функций организма. К ним относятся преобразование пищи в энергию и удаление токсинов из крови.
Поэтому любое повреждение печени может иметь разрушительные последствия.
"Существует несколько типов заболеваний печени, включая жировой гепатоз, алкогольное заболевание печени и гепатит. На ранних стадиях они обычно не проявляются симптомами, они, как правило, проявляются по мере прогрессирования заболевания. Часто симптомы появляются, когда болезнь развилась до цирроза, то есть когда печень становится рубцовой и шероховатой после многих лет повреждения", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Они включают:
- Усталость и слабость
- Потеря аппетита
- Потеря веса и истощение мышц
- Тошнота и рвота
- Болезненность или боль в области печени
- Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии
- Очень зудит кожа
- Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
- Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа или кровоточивость десен
- Выпадение волос
- Лихорадка и приступы озноба
- Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости
- Вздутие живота.
Причина заболевания будет зависеть от того, какой тип у человека. 90 процентов случаев связаны с алкоголем, ожирением, гепатитом B и гепатитом C, что делает большинство случаев предотвратимыми.
Чтобы снизить риск заболевания печени, Южнова советует:
- Поддерживать здоровый вес
- Не пить слишком много алкоголя.
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