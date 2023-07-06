Гепатолог Южнова назвала признаки заболевания печени - что делать, чтобы сохранить орган

"Существует несколько типов заболеваний печени, включая жировой гепатоз, алкогольное заболевание печени и гепатит. На ранних стадиях они обычно не проявляются симптомами, они, как правило, проявляются по мере прогрессирования заболевания. Часто симптомы появляются, когда болезнь развилась до цирроза, то есть когда печень становится рубцовой и шероховатой после многих лет повреждения", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Усталость и слабость

Потеря аппетита

Потеря веса и истощение мышц

Тошнота и рвота

Болезненность или боль в области печени

Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии

Очень зудит кожа

Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа или кровоточивость десен

Выпадение волос

Лихорадка и приступы озноба

Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости

Вздутие живота.

Поддерживать здоровый вес

Не пить слишком много алкоголя.

Поэтому любое повреждение печени может иметь разрушительные последствия.Причина заболевания будет зависеть от того, какой тип у человека. 90 процентов случаев связаны с алкоголем, ожирением, гепатитом B и гепатитом C, что делает большинство случаев предотвратимыми.Ранее МедикФорум писал о продуктах, ведущих к раку.

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