Нутрициолог Строков рекомендует пятиминутный трюк, чтобы избавиться от жира на животе

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Нутрициолог Строков рекомендует пятиминутный трюк, чтобы избавиться от жира на животе


По словам врача, хотя бы пяти минут «времени для себя» каждый день может помочь предотвратить накопление определенного жира в организме.


Расположенный глубоко внутри живота, висцеральный жир необходим для защиты и изоляции органов. Тем не менее, его слишком много было связано с серьезными заболеваниями, такими как болезни сердца и диабет 2 типа.

Чтобы снизить уровень висцерального жира в организме, нутрициолог рекомендовал уделять пять минут в день занятиям по снятию стресса.

По ее словам, это может быть послеобеденная прогулка или медитация.

«Выработайте ежедневную привычку к прогулке после обеда или пятиминутной медитации в день.Пять минут ежедневного ухода за собой, такие как ежедневные мини-прогулки, снижают уровень стресса, чтобы избежать высокого уровня висцерального жира (брюшного жира). Стрессовый жир реален и может возникнуть независимо от пола», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорумю

Он объяснил связь между стрессом и висцеральным жиром.

Глюкокортикоиды — это стероидные гормоны, вырабатываемые пучковой зоной коры надпочечников (внешней частью надпочечников). Когда эти уровни повышаются из-за стресса, такого как кортизол, это вызывает предпочтительное накопление жира в брюшной полости, что приводит к висцеральному жиру.



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«Высокий уровень кортизола также может привести к перееданию, что может привести к профициту калорий (потребление большего количества калорий, чем вы сжигаете), однако, даже если вы не переедаете свои поддерживающие калории, вы все равно можете увеличить висцеральный жир из-за стресса. Убедитесь, что вы общаетесь, уделяете время себе».



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