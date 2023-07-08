Кардиолог Варфоломеев: исключите 6 продуктов из своего рациона, чтобы снизить риск болезней сердца

«Высокий уровень холестерина является одним из основных факторов риска развития ишемической болезни сердца. Действительно, более двух третей смертей от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире можно было бы предотвратить с помощью правильного питания», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для Медик Форум.

Продукты, которых следует избегать

«Диета, полезная для сердца, начинается с отказа от продуктов с высоким содержанием холестерина, который при употреблении в больших количествах накапливается в артериях, где начинает сужать проход крови и создавать нагрузку на сердце. Яркие примеры этих продуктов включают жареные продукты, такие как чипсы, обработанные пищевые продукты, включая пирожные и печенье, масло, сливки и твердый сыр. Есть еще много, поэтому всегда проверяйте этикетку».

Жирные куски мяса

Обработанное мясо, включая колбасы и пироги

Некоторые пикантные закуски, такие как сырные крекеры и попкорн.

Шоколадные кондитерские изделия

Выпечка

Пальмовое масло

Кокосовое масло и кокосовый крем.

Сердечные и сердечно-сосудистые заболевания являются одними из самых больших смертей, на них приходится около четверти всех смертей. Из них ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным типом. Это может быть вызвано рядом факторов, включая диету и образ жизни.Например, чрезмерное употребление определенных видов пищи приводит к накоплению холестерина в крови, что со временем может привести к опасным закупоркам.Кардиолог рассказал,Эти продукты также богаты насыщенными жирами, которые, как известно, повышают уровень холестерина.Ранее МедикФорум писал о главных симптомах инфаркта.

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